CNE recibió 28 postulaciones de candidatos a la gobernación

Jesús Bermúdez

Barcelona.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) ofreció este martes un reporte de la jornada de inscripción y posterior formalización (entrega de requisitos) de candidaturas a la Gobernación del estado Anzoátegui.



Dichelys Guevara, directora regional del organismo comicial, informó que el pasado lunes recibieron un total de 28 postulaciones, 26 realizadas por toldas políticas tanto regionales como nacionales y dos por iniciativa propia. De las solicitudes, indicó que 21 fueron admitidas el propio 14 de agosto, mientras que el resto se encontraban ayer en la mañana en “estatus de recibido”. “Se espera que hoy (ayer) traigan los recaudos que faltan para formalizar”.



Detalló que las organizaciones políticas que postularon candidatos fueron las siguientes: Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Organización Renovadora Auténtica (ORA), Podemos, Copei, UPV, Nuevo Camino Revolucionarios (NCR), Mpapc, PTA, US, Tiempo Social Nacionalista (Tison), Tupamaro, URS, Un Nuevo Tiempo (UNT), Dale, Voluntad Popular (VP), Puente, Movimiento al Socialismo (MAS), Primero Justicia, Partido Comunista de Venezuela (PCV), Independientes por el Progreso (IPP), Avanzada Progresista (AP), Nuvipa, Patria Para Todos (PPT), NP y Acción Democrática (AD).



Acotó que en total fueron postulados 17 candidatos, entre los cuales mencionó a Aristóbulo Istúriz (Psuv), Luis Carlos Padilla (AD), José Brito (PJ), Antonio Barreto Sira (IPP y AP). Por iniciativa propia, dijo, se inscribieron Hernán Reyes y Antonio Cedeño. Señaló que varios partidos que conforman el Gran Polo Patriótico se adhirieron a la postulación de Aristóbulo Istúriz hecha por el Psuv.



Por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Guevara acotó que no hubo postulados.



Candidato único

Pese a que VP había anunciado la inscripción de Fabio Canache, el partido formalizó ante el CNE la candidatura de Juan Pablo Pinto, apuntó Guevara en la mañana.



Pasadas las 4:00 pm, también se produjo un cambio en la candidatura de AD, pues ya no será Luis Carlos Padilla sino Antonio Barreto Sira el abanderado.



El secretario general de AD en la entidad, Miguel Arismendi, afirmó que los partidos de la MUD se adhirieron ayer a la postulación de Barreto Sira para que sea el aspirante de la Unidad a la gobernación.



“Vamos a derrotar al candidato del hambre Aristóbulo Istúriz y conseguiremos que Anzoátegui sea un estado de progreso”, expresó el diputado nacional minutos después de hacer la sustitución en las oficinas del CNE en Caracas.



El secretario ejecutivo de la MUD-Anzoátegui, Antonio Ricóveri, confirmó la designación de Barreto Sira como el candidato unitario. “Es un demócrata el candidato y lo importante es que incluya a todos los factores”.