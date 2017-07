Gobierno impedirá trancas y caos durante elección de Asamblea Nacional Constituyente

Jesús Bermúdez / Dayana Figueroa

Lechería/ Barcelona.- Mañana se realizará la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el Gobierno está cuidando cada detalle para que la oposición no interfiera en el proceso.



Ayer, el gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, aseguró que los funcionarios de los diferentes organismos de seguridad impedirán que ciudadanos obstaculicen las vías o generen acciones violentas durante los comicios.



“Si estas personas cierran las vías, el Plan República va a actuar. Si intentan crear caos, tendrán todo el peso de la ley porque no pueden impedir el libre tránsito”, manifestó el mandatario regional.



La primera autoridad de Anzoátegui afirmó que representantes de la oposición están coordinando y financiando actos violentos para intentar impedir que se lleven a cabo los sufragios.



“Quiero informar que el abogado Manuel Ferreira estaba en Molorca pagando 200 mil bolívares a motorizados para que se prestaran a acciones guarimberas hoy (ayer) y para que impidan las elecciones del 30 de julio. Lo responsabilizamos a él de lo que pueda pasar”, apuntó.



Solicitó a los entes de resguardo, entre estos el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que capture al abogado y dirigente de Voluntad Popular (VP) si es encontrado con capuchas generando violencia o financiando hechos irregulares. “O este señor es guarimbero o se comporta como defensor de los derechos humanos”, enfatizó.



Sobre el paro cívico de 48 horas convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo que fue un “rotundo fracaso”. “Hoy (ayer) hay mayor flujo de personas y comercios abiertos”.



Acoso y detenciones

Habitantes de la urbanización Boyacá I de Barcelona denunciaron que uniformados policiales mantienen “acosado” al sector desde el pasado jueves 20, debido a que en la comunidad se registraron protestas antigubernamentales, las cuales fueron reprimidas.



Mencionaron que funcionarios y grupos de motorizados supuestamente ligados al oficialismo merodean por la zona y amedrentan a los vecinos.



Una residente, que no quiso identificarse por temor a represalias, dijo que miembros del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y del Sebin “paran y requisan constantemente a cualquier grupo de muchachos que se encuentren en el camino. Han sido días duros para la comunidad”.



Sobre estos señalamientos, Manuel Ferreira señaló que

la mañana de ayer detuvieron a varios jóvenes en el sector y los trasladaron al Comando Zonal Nº 52 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en Puerto La Cruz.

Manifestó que las autoridades no precisaron cuántas personas fueron aprehendidas ni sus identidades.