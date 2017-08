MUD: candidato de la unidad debería salir de primarias

Jesús Bermúdez

Puerto La Cruz.- Las elecciones a gobernador están a la vuelta de la esquina y aún la oposición no ha definido quién será su candidato único para estos comicios pautados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para octubre próximo.



El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado Anzoátegui, Antonio Ricóveri, señaló que el método correcto para escoger al abanderado de la alianza son unas elecciones primarias.



Apuntó que una de las limitaciones que tienen es el factor tiempo, pues es posible que el CNE no preste la colaboración para estos comicios internos de la oposición por la cercanía de las regionales.



Ante este panorama, Ricóveri apuntó que se podrían hacer las primarias sin la participación del ente comicial, tal como ocurrió en la consulta popular del pasado 16 de julio.



“El problema aquí es el tiempo. No importa quién sea el candidato, lo importante es que sea opositor, ya que esto beneficiará al país. Si habrá primarias o no, esto lo decidirán los jefes nacionales. Si no hay primarias debe privar la madurez política. Creo que el candidato debe ser definido esta misma semana”.



El dirigente de la MUD-Anzoátegui criticó que el CNE haya cambiado repentinamente la fecha de las elecciones a gobernador.



A su juicio, esto busca desanimar o sembrar desesperanza en los afectos a la oposición. Sin embargo, aseguró que en un mes pueden lograr que los habitantes del estado participen en los comicios regionales. “En Anzoátegui estamos seguros de que podemos ganar la gobernación”.



Gran participación

El secretario general de Primero Justicia (PJ), Gabriel Silva, quien funge como enlace electoral de la MUD en la entidad, también cree que debe haber un solo candidato que represente a la oposición y que debe ser escogido por consenso o por primarias. “La MUD nacional decidirá si iremos a primarias sin CNE o si será un acuerdo entre todos. Cualquiera de las opciones que han sido inscritas por los partidos puede ser el candidato porque tienen liderazgo. Esta es la oportunidad de demostrar que somos mayoría”.



El dirigente aseguró que en las elecciones de octubre podrían superar la cantidad de votos que obtuvieron en las parlamentarias del 2015, cuando alcanzaron un total de 451.973.



“No sabemos si habrá elecciones, pero este es un espacio de lucha más. Siempre hemos pedido elecciones y aquí tenemos un escenario electoral. Nunca hemos tenido condiciones favorables, pero si estamos como testigos no habrá trampas”.