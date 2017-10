Partidos inscriben candidatos y esperan lograr consenso

08:50 AM Primero Justicia y Voluntad Popular ratificaron que no participarán en las elecciones municipales convocadas para diciembre

Jesús Bermúdez

Zona Norte.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó ayer el sistema automatizado de postulaciones a fin de que las organizaciones políticas inscribieran a sus candidatos para las municipales pautadas para diciembre.



El proceso fue complicado para los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pues en horas de la mañana la directiva regional de Primero Justicia, en la vocería de Gabriel Silva, confirmó que no participarían en las elecciones de alcaldes.



Voluntad Popular (VP) también descartó su asistencia a la contienda electoral. Ante esto, organizaciones pequeñas como el MAS, Copei, Avanzada Progresista (AP), Un Nuevo Tiempo y el dirigente Miguel Arismendi (militante de AD) se reunieron para intentar definir candidaturas unitarias, informó el secretario general del MAS, Felipe Mujica.



“Es un error que los partidos AD, VP y PJ no acudan a las elecciones con sus tarjetas. Esto está ajeno a sus dirigentes de base en Anzoátegui, pues muchos de ellos son los aspirantes a las alcaldías. Estamos llamando a organizarnos y estamos dispuestos a apoyar la candidatura de alguno de estos dirigentes. Vamos a inscribir en los 21 municipios”.



El partido opositor Puente afirma que registraría candidaturas propias y otras en alianza. Copei también hará lo mismo, pero aún no definen nombres.



Marina Marín, de Nuvipa, informó que inscribirán 20 candidatos propios y apoyarán al aspirante de Unión Soberana en Sotillo.

Nombres

En Urbaneja, MAS y Copei aspiran a inscribir a Manuel Ferreira (VP). Otros candidatos que tiene previsto postular el MAS son Plácido Malavé (Bolívar), Luis Gil (Guanta) y Antonio Acosta (Sotillo). El chavismo aún no revela nombres.