Alcaldías aguardan por recursos para pagar bono de alimentación

Jesús Bermúdez / Carlos Casas

Puerto La Cruz.- Luego que el presidente de la República, Nicolás Maduro decretara este domingo el aumento del bono de alimentación, ubicándolo en 108.000 bolívares a partir del 1 de marzo, se encendieron nuevamente las alarmas en la Alcaldía del municipio Diego Bautista Urbaneja.



El mandatario local, Gustavo Marcano, dijo que están obligados a esperar que el Gobierno nacional envíe los recursos para cancelar este nuevo ajuste de la cestaticket.



“Estamos esperando que el Presidente nos otorgue los recursos, él debe enviar el dinero a gobernaciones y alcaldías cada vez que anuncia un aumento salarial. Sin embargo, aún no hemos recibido los recursos ni para pagar el primer aumento de sueldo de 50%, que fue decretado a principios de año”.



El alcalde agregó que han tenido que asumir 80% de los incrementos de sueldos desde que inició su gestión, debido a que el Ejecutivo nacional no ha enviado el dinero suficiente para cubrirlos.



Según aseguró Marcano, ya el Gobierno le adeuda a la alcaldía más de 700 millones de bolívares por concepto de ajustes salariales.



“Ahorita estamos calculando cuánto dinero se necesita para poder cancelar este último aumento del bono de alimentación”, indicó la máxima autoridad de Lechería.



Revisión



Quienes también iniciaron, de forma casi inmediata, un proceso de cálculo y revisión fueron los directivos de la Alcaldía de Guanta.



El mandatario de la jurisdicción portuaria, Jhonnathan Marín, informó que desde el lunes se está evaluando el área administrativa del ayuntamiento para garantizar el pago del beneficio de alimentación a todos los trabajadores.



Sin embargo, Marín también asomó la posibilidad de un crédito.



“El Presidente suele asignar créditos adicionales para cubrir cada aumento, por lo que creemos que este ajuste se podrá realizar sin ninguna novedad”, afirmó el alcalde, quien dijo que trabajarían “para garantizar la protección al pueblo”.



En Sotillo, el director general de la alcaldía de Puerto La Cruz, Roberto Paigott, aseguró que cancelarán el nuevo monto de la cestaticket a sus 3 mil 800 trabajadores a partir de marzo, como lo establece el decreto presidencial.



“Generalmente cuando hay un aumento de sueldo, el Ejecutivo nacional manda los recursos para cubrirlo. Sin embargo, si esto no ocurre, nosotros como alcaldía asumiremos el compromiso de cancelar”.



Hermetismo



En la Alcaldía del municipio Simón Bolívar aún no se han pronunciado de manera oficial sobre el último ajuste de la Unidad Tributaria (UT) y, por consiguiente, el incremento del bono de alimentación.



Abel Bernáez, director de Despacho del ayuntamiento, informó que esta semana el mandatario local, Guillermo Martínez, se pronunciará al respecto.

Al día

Voceros sindicales de las alcaldías de Sotillo y Guanta afirmaron estar “al día” con sueldos y bonos. Así lo aseguraron Jorge González, secretario de reclamos y Daniel Navarro, secretario de actas y correspondencia en Guanta.