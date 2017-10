Gobierno adeuda Bs 12 mil 457 millones al municipio Urbaneja

10:38 AM El alcalde de Lechería, Frank Díaz, denunció que el Ejecutivo nacional debe 4 mil 020 millones de bolívares desde enero, tras los cuatro ajustes salariales decretados sólo en 2017

Grisnel Guevara

Lechería.- Con un salario mínimo de 27 mil 092 bolívares mensuales se han tenido que conformar los trabajadores de la Alcaldía de Urbaneja desde noviembre de 2016, informó el alcalde (e) de este municipio, Frank Díaz.

En compañía de empleados del ayuntamiento, explicó que el Gobierno nacional no ha enviado los recursos correspondientes para hacer frente a los cuatro ajustes salariales decretados sólo este año.

Detalló que desde enero, debe Bs 4 mil 020 millones d al ayuntamiento y que la deuda total es de Bs 12 mil 457 millones desde 2015.

“Este año sólo hemos recibido 184 millones de bolívares. No es posible que el Gobierno nacional, para paliar la situación, aumente cuatro veces el salario mínimo, pero no nos manda los recursos para pagarles a nuestros empleados. No tenemos pasivos para cancelar los aguinaldos de este año”.

La mañana de ayer el mandatario local se dirigió a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) para entregar un oficio detallado del compromiso laboral que tiene el Ejecutivo con la alcaldía opositora.

Los empleados tratan de estirar las quincenas, de Bs 13.546, lo más que pueden, pero esta cantidad se les va en pagar el transporte urbano.

Tal es el caso de Luis Alarcón, quien trabaja en el área de administración. El empleado explicó que se ayuda con el bono de alimentación (Bs 189 mil) para mantener a su familia de seis miembros. Del resto consigue trabajos alternos a la alcaldía.

Sacrificios

El alcalde de Lechería, Frank Díaz, indicó que han sacrificado bonos especiales para pagarles a los empleados. Dijo que levantó un reporte ante la Asamblea Nacional (AN) y le entregó un oficio al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami.