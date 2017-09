Hallaron cadáver baleado de joven dentro de un pozo

09:08 AM Cristian Alexander Basanta Lara, de 18 años, salió de su casa el pasado jueves 21 a pescar en el río Guanipa. Los familiares no supieron nada de él sino hasta la tarde del lunes

El Tigre.- Con un balazo en el lado izquierdo de la cabeza y descompuesto fue hallado el cadáver de Cristian Alexander Basanta Lara, de 18 años. Estaba dentro de un pozo, a aproximadamente ocho metros de profundidad.

Autoridades estiman que la data de muerte era de 72 horas.

El muchacho fue reportad como extraviado el pasado jueves 21, cuando le comentó a su madre Rosa Basanta que iría al río Guanipa a pescar, y que regresaría temprano a la casa que compartían, situada en el callejón Buenos Aires, cruce con calle Santa Teresa, en el sector Santa Ana II del municipio Guanipa.

Los familiares localizaron el cuerpo el domingo, pero fue el lunes en la tarde cuando lograron rescatarlo. Lo hicieron gracias a las aves de rapiña que revoloteaban la zona donde había un pozo y desde el que emanaba un intenso olor nauseabundo.

El hallazgo lo realizaron específicamente en el sector El Polvorín o Los Tanques de Sisor, vía San Tomé, municipio Freites.

Desaparecido

Alexander Basanta indicó que no sabían nada de su hermano menor, pues no tenía celular. La última vez que lo vieron sus padres Rosa y José fue el jueves, cuando compartieron la mesa para almorzar. Luego salió, pero no comentó con quién se reuniría o si tenía problemas con alguien. Según el Cicpc, lo mataron ese mismo día.

Cristian Basanta estaba soltero, no tenía hijos y ayudaba a su progenitor en la construcción.

Supuestamente no tenía enemigos ni problemas con la justicia, por lo que sus parientes no saben quién o quiénes le quitaron la vida.