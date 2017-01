Planta 1 de Vencemos dejó de operar en 2016 por fallas

Yeraldyn Vargas Rivas

Guanta.- Con la advertencia de que no se trata de acciones políticas, sino de la preocupación que hay en la masa obrera por las condiciones en las que se encuentra la empresa, empleados de Venezolana de Cementos (Vecemos), antigua Cemex, se concentraron la mañana de ayer en la alcabala de Pertigalete, municipio Guanta.



Según denunciaron, desde mediados de 2016 los cinco hornos de la planta 1 quedaron fuera de servicio por fallas debido a la falta de mantenimiento.



El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Cemento (Sintracea), Luis Chaparro, señaló que desde hace tres años no realizan las paradas de mantenimiento en las instalaciones, pese a que anualmente deben ejecutarse.



Señaló que la infraestructura no cuenta con filtros, por lo que las emanaciones van directo al ambiente.



“El año pasado se prometió el mantenimiento de la línea 6 y de la 7, pero no se hizo porque nunca llegaron los insumos”.



El secretario de Organización de Sintracea, José Sabino, informó que en el segundo semestre de 2016 pararon en su totalidad la planta 1; y sólo quedaron trabajando los hornos 6 y 7 de la planta 2, “pero funcionan a 50% de su capacidad porque ya no dan para más, requieren inversión”.



Dijo que por las condiciones en las que se hallan las infraestructuras, las gerencias han optado por disminuir las metas anuales. El año pasado plantearon producir 2 millones 600 mil toneladas de cemento, y apenas alcanzaron 41% de esa cifra.



Sabino resaltó que han notificado el deterioro de la industria cementera, tanto en la Presidencia como en la Vicepresidencia de la República, así como en otros órganos competentes, y aún no han visto inversión en la cementera.



Problema general



Las fallas en Vencemos van más allá de la producción. El área de distribución también se ha visto afectada por la falta de vehículos.



El secretario de Finanzas del Sintracea, Eleazar Bellorín, manifestó que contaban con un parque automotor de 80 gandolas y actualmente sólo están disponibles 20. El resto se encuentra fuera de servicio a la espera de que le sustituyan repuestos.



En las concreteras también hay déficit de camiones trompo. Trabajan con cuatro, cuando deberían ser 18.

1.820 trabajadores dependientes de la industria cementera en el estado Anzoátegui se ven perjudicados por la no homologación de la contratación colectiva. Voceros del Sintracea afirmaron que desde 2005 no discuten nuevas condiciones laborales. Sin embargo, “a través de luchas” han logrado algunos ajustes de salarios.