Productores de Anzoátegui podrían no sembrar este año

M. Aguilera

Anaco.- Leonel Márquez, jefe de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora (Canez), informó que 1.500 productores de la zona centro corren el riesgo de quedar en bancarrota si no se otorgan los créditos para sembrar antes de que culmine el ciclo de cosecha de este año.



Destacó que la mayoría de ellos son pequeños trabajadores del campo, que este año no van a poder cultivar por falta de recursos.



“Muchos campesinos ya pasaron rastras por los terrenos para sembrar. Un solo viaje de esa máquina cuesta Bs 80 mil, si no siembran, ¿cómo van a recuperar lo invertido?”.



Además, los insumos necesarios para los cultivos están más caros que el año pasado.



Indicó que, en este momento, un saco de maíz tiene un costo de Bs 35 mil bolívares, cuando apenas el mes pasado se invertían en la misma cantidad Bs 20 mil.



“En esto también influye el precio del dólar paralelo que no deja de subir todos los días. Nos descapitalizamos cada día que pasa”.



Márquez agregó que Agropatria, antigua Agroisleña, se niega a distribuir los insumos a los productores independientes.



Alegan que los recursos serán distribuidos en primera instancia a los productores que previamente solicitaron créditos agrarios.



“El grueso productivo del estado está en los productores independientes. Nos están negando la oportunidad de trabajar y alimentar al pueblo que se muere de hambre”.



Márquez destacó que de ser otorgados los recursos, “los campesinos tendrían que empezar a sembrar ya”. Dijo que el ciclo de cosecha podría culminar antes de que los productos estén listos para ser cosechados.



Posición



José Pérez, agricultor y productor de queso llanero de Aragua de Barcelona, afirmó que “no cree probable sembrar este año”.



El campesino indicó que alquiló rastras para limpiar sus 200 hectáreas de terreno y ahora está “endeudado”.



“No tengo cómo comprar los insumos por mi cuenta y para esta fecha no creo que nos entreguen las semillas y nos dé para sembrar a tiempo. Tendré que emparejar con la venta del queso”.



En la misma situación se encuentra Luis Miguel García, productor aragüeño. El campesino indicó que sembrará “así tenga pérdidas”.



“No puedo darme el lujo de no producir nada. Tengo que pagar el alquiler de las máquinas y la plata que pedí para comprar urea, abono y semillas. Tengo que cosechar al menos para pagar parte del préstamo”.

Costos

Leonel Márquez indicó que los precios se han incrementado “de for- ma descontrolada” en los últimos meses. Hace 30 días, un saco de úrea tenía un costo de Bs 800, actualmente se cotiza en 5 mil bolívares.