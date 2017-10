Alcalde encargado Frank Díaz se postuló para las elecciones de diciembre

Con información de Mercurio Web

Lechería.- El alcalde encargado del municipio Urbaneja, Frank Díaz, informó que se postuló para las elecciones municipales que se efectuarán este diciembre. A pesar de que el partido Primero Justicia (PJ), donde milita, no participará en el proceso, el burgomaestre señaló que 80% de los habitantes de Lechería son opositores, por lo que se debe defender el espacio.

Según la redacción de Mercurio Web, Díaz recibió el apoyo de los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT), Copei, Puente y el respaldo vecinal.

Destacó que durante el día estima que los partidos aliados realicen la inscripción correspondiente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Sobre la posición de PJ, que no participará en los comicios, el alcalde destacó que la dirección nacional respeta su posición, al igual que él respeta y comparte la motivación nacional, “pero Lechería es diferente, así como Chacao y Baruta donde en todo el período del gobierno nunca ha sido chavista”, dijo.



“Lo más importante es nuestra Lechería, nuestra gente. Por una ciudad que se defiende ante cualquier amenaza del gobierno. He recibido apoyo de todos los sectores vecinales. Esas personas que me apoyan y que solicitan un resguardo”, apuntó Díaz.