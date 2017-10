Capriles: no podemos perder esta oportunidad de votar

08:29 AM El mandatario del estado Miranda y líder opositor, visitó ayer Anzoátegui para incentivar a la población a que participe en los comicios para gobernador

Jesús Bermúdez / Sol Vargas

Anzoátegui.- Aun cuando ciertos contratiempos retrasaron la actividad pautada para las 8:00 am, el gobernador de Miranda y líder opositor, Henrique Capriles Radonski, concretó su visita ayer al estado Anzoátegui.

Su primera parada fue a las 11:00 am en el municipio Simón Rodríguez. Allí fue recibido por una multitud de militantes de las organizaciones políticas que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Los motivos de su visita a la entidad fueron incentivar a la población a que voten en las elecciones regionales del 15 de octubre y mostrar su respaldo al candidato de la Unidad en Anzoátegui, Antonio Barreto Sira.

La primera caminata que realizó el dirigente comenzó en la avenida Girardot y culminó una hora después, en la calle Venezuela del sector La Charneca en El Tigre.

El comité organizador impidió entrevistarlo por motivos de tiempo, sin embargo, Henrique Capriles resaltó en su alocución que era un honor regresar a la ciudad que se había convertido en un bastión de lucha por la democracia.

Dijo que era un compromiso y un paso fundamental que la Unidad gane la gobernación para seguir conquistando espacios y que los aspirantes puedan lograr un triunfo en las alcaldías, con el propósito de que haya un cambio profundo y definitivo en el país.

“Esta elección es un nuevo obstáculo a vencer que nos ha impuesto el Gobierno. Estoy consciente de que en las calles no hay ánimos de elección, le temo a la apatía de la gente, pero eso es lo que el Gobierno pretende para que no voten y dejen de batallar. No podemos perder esta oportunidad”.

Por último, aclaró “No soy candidato a nada, soy un venezolano que quiere que este país cambie. Después del 15 de octubre, anunciaré al país lo que voy a hacer”.

Por su parte, el candidato Antonio Barreto Sira insistió en que se debe aplicar el plan “voto blindado”, que consiste en resguardar el proceso desde el viernes 13 hasta que la última persona vote el domingo 15 de octubre y la inmediata defensa de su voluntad junto a los testigos de mesas.

Visita a la zona norte

Continuando con su gira por la entidad, Capriles llegó a las 2:00 pm a la avenida Juan de Urpín de Barcelona. En este punto también fue recibido por una multitud de personas que lo apretó desde que intentaba bajar de su vehículo hasta tocar el asfalto.

“Te amo”, “Vamos Capriles”, fueron algunas de las frases que gritaron algunas mujeres para mostrar su afecto.

En esta caminata estuvo acompañado por Barreto Sira, los diputados Richard Arteaga, Chaim Bucarán y Tatiana Montiel y el jefe de campaña de la Unidad en Barcelona, Plácido Malavé.

En el recorrido, que se extendió por más de 20 minutos, Capriles saludó a habitantes de los sectores El Espejo, Campo Claro y el sector Guamachito.

“A votar todo el mundo”, expresó al terminar la marcha que en principio fue muy veloz y luego bajó la intensidad producto del sol inclemente.

Después se despidió, subió a una camioneta y se unió a una caravana de vehículos que se desplazó por la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez hasta llegar al sector Sierra Maestra de Puerto La Cruz.

Allí también recorrió algunas calles y culminó su gira por la entidad.

Sin división

Capriles recordó que algunas alcaldías están en manos de oficialistas por el divisionismo e intereses personales y acotó que esa actitud no puede continuar. Esto lo dijo luego de producirse un altercado entre militantes de AD y PJ por ocupar la primera fila en la marcha.