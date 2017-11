Guanipa: primarias para las presidenciales deben hacerse lo más pronto

Jesús Bermúdez

Lechería / Puerto La Cruz.- En la continuación de su recorrido por el país, el gobernador electo en Zulia, el pasado 15 de octubre, Tomás Guanipa, estuvo ayer en el estado Anzoátegui para dar a conocer a la ciudadanía la cantidad de presuntas irregularidades que cometió el Consejo Nacional durante los comicios regionales.



“El 15 de octubre el voto quedó implosionado en Venezuela, hicieron todo para subvertir la voluntad del pueblo. Este recorrido es para exigir mejores condiciones electorales, por eso ya entregué al CNE (Consejo Nacional Electoral) un informe con las irregularidades cometidas en Zulia”, expresó.



El dirigente de Primero Justicia (PJ) explicó que su partido no participará en las municipales a fin de dedicar este tiempo a exigir que se cambien las condiciones para afrontar las elecciones presidenciales, pautadas para el próximo año.



Entre las peticiones señaló que no quieren que se repita la reubicación de centros, que los coordinadores de estos no sean sólo militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y que permitan que los testigos y miembros de mesa de la oposición también puedan ejercer su labor, no que sólo sea un proceso vigilado por militantes del chavismo.



Guanipa hizo énfasis en que en los próximos días se debe escoger al abanderado único opositor para competir por la Presidencia de la República.



“Las primarias deben ser lo más pronto posible porque el proceso presidencial puede ser convocado en cualquier momento y creo que debemos estar preparados. Antes de las municipales es muy difícil que se hagan las primarias”.



Sobre la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), reiteró que debe ser “reseteada” y señaló que están impulsando una nueva alianza creada por Primero Justicia, Voluntad Popular y La Causa R. “Está abierta a otros partidos y la sociedad civil. Debemos trabajar sobre el tema de las primarias para elegir un líder”.



Otra visita



María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, también estuvo ayer en la entidad y realizó una asamblea de vecinos en el sector Saigón de Puerto La Cruz.



La dirigente opositora ratificó que su partido no participará en las elecciones municipales, pautadas para el próximo 10 de diciembre, tampoco lo hizo en los pasados comicios regionales del 15 de octubre, porque el CNE representa una “mentira”.



Machado señaló que la única salida que ve para un cambio de gobierno en el país “es respetar el mandato que dieron más de siete millones de venezolanos, el pasado 16 de julio, en la Consulta Popular”.



Sostuvo que “es momento de romper con los cogollos” tanto del oficialismo como de la oposición, porque “estamos hartos de que unos pocos partidos decidan el futuro de todo un país”.

Alianza nueva



La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, también habló sobre la necesidad de crear una nueva alianza opositora para “derrotar” al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. “Hay que hacerlo bien ahora y organizarnos diferente. La fuerza de lucha está intacta”.