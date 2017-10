Varios nombres suenan para aspirar a las alcaldías de Sotillo y Bolívar

11:10 AM En Bolívar, se ha hablado de que Guillermo Martínez repetiría. En Sotillo, se rumora que existe una pugna entre Nelson Moreno y Jhonnathan Marín por ser el candidato del chavismo

Puerto La Cruz.- Luego del triunfo del chavismo en las elecciones regionales, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocó los comicios municipales para diciembre.



Este escenario llega en el peor momento para la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pues luego de que cuatro gobernadores (todos de Acción Democrática) se juramentaron ante la ANC, se desató la polémica dentro de la alianza. A diferencia del chavismo que se muestra más confiado.



En Anzoátegui, el director de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Filiberto Martínez, expresó que participarán en la contienda y que la escogencia de sus candidatos no será problema.



La MUD aún no confirma su intervención. Ya Voluntad Popular y Causa R afirmaron que no asistirán a las elecciones mientras exista el actual CNE.



Gabriel Silva, secretario general de Primero Justicia en el estado, plantea que para acudir debe renovarse el Poder Electoral.



Nombres



Desde ya suenan algunos nombres para las alcaldías de Barcelona y Puerto La Cruz.



En Bolívar, se ha hablado de que Guillermo Martínez repetiría, sin embargo algunas fuentes aseguran que el exalcalde José Pérez Fernández también aspiraría.



Por la MUD, Plácido Malavé (AD) ha mostrado interés en ser el candidato. Carlos Andrés Michelangeli (AD) y Richard Arteaga (PJ) son otros de los posibles postulados, según dicen fuentes políticas.



En Sotillo, se rumora que existe una pugna entre Nelson Moreno y Jhonnathan Marín por ser el candidato del chavismo. En la MUD, han sonado los nombres de Antonio Acosta (AD), Luis Barrios (PJ) y Astrid Silvestre (VP), incluso también se habla del exalcalde José “Cheo” León.

