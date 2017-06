Efectivos reprimieron en El Samán

07:42 AM Este lunes, habitantes de distintos sectores de Barcelona amanecieron con vías cerradas como medida de protesta en contra del Gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente

D. Figueroa/ M. Reyes/ A. Maigua/ G. Guevara

Zona norte.- Gases lacrimógenos, perdigones, piedras, gritos, el destrozos de 12 carros y al menos cuatro detenidos fue el saldo que dejó este lunes una “batalla campal” entre jóvenes de la denominada Resistencia y efectivos de seguridad del estado en el sector El Samán, ubicado en Barcelona, en la entrada de la vía El Rincón-San Diego, luego que vecinos de la zona protestaran de manera pacífica en contra del Gobierno nacional.

Dos de los retenidos fueron identificados como Carlos Rodríguez, quien es médico traumatólogo, y Edwin Torres, de 60 años de edad. El abogado Manuel Ferreira informó en sus redes sociales que el galeno había sido liberado horas después de que lo llevaran a la comandancia de la Policía del estado (Polianzoátegui).

Una de las residentes de la comunidad, quien no quiso identificarse, relató que los habitantes de los distintos conjuntos residenciales de El Samán trancaron la arteria, parcialmente, a las 5:00 am, “pero a las 7:00 am llegó una comisión de Polianzoátegui y otros cuerpos de seguridad, presuntamente para mediar. “Sin embargo, nos lanzaron bombas lacrimógenas sin son ni ton para dispersarnos y es cuando el médico sale corriendo a resguardarse, pero lo detuvieron”.

Alberto Rodríguez, otro vecino, dijo que en medio de la represión, un grupo de efectivos se dirigió a las entradas de las residencias con tobos que contenían rocas y “como no lograron acceder, lanzaron las piedras para destrozar los vehículos que estaban en los estacionamientos de Las Acacias, Araguaney y Los Cedros. Nos gritaban: ¡si siguen protestando les destrozamos los carros, vengan, salgan...!”.

El equipo de El Tiempo observó cómo resistentes hacían frente a los policías con piedras y molotovs, y estos respondían con iguales objetos, gases lacrimógenos y perdigones.

Polianzoátegui y Policía Nacional Bolivariana hicieron frente a los muchachos hasta las 2:00 pm, luego se retiraron y algunas patrullas se estacionaron en la entrada del hospital Razetti.

En vehículos oficiales de la policía científica, funcionarios portaban pasamontañas.

Trancazo

Pese a que la convocatoria de la dirigencia opositora para el lunes era realizar el Trancazo a partir del mediodía, los ciudadanos de distintos sectores de Barcelona acataron el llamado desde horas más tempranas para protestar en rechazo al Gobierno y a la Asamblea Nacional Constituyente.

Habitantes de urbanizaciones como El Ingenio, Boyacá I, II y III, Colinas del Neverí y la Fundación Mendoza, así como de las avenidas Pedro María Freites, Fuerzas Armadas y Cajigal de la ciudad capitalina, manifestaron su descontento con cierre de vías y pancartazos.

Las protestas fueron dispersadas por la Policía del Municipio Bolívar (Polibolívar) en las inmediaciones de Residencias Toquita Mejías, Fundación Mendoza y Nueva Barcelona.

En Puerto La Cruz, Lechería y Guanta, estudiantes y sociedad civil se unieron a la actividad en horas del mediodía.

Según Ferreira, el llamado “Trancazo” en la zona norte dejó más de 35 detenidos, de los cuales 15 aún permanecen en entes policiales.

Más agresiones

Después de las 2:00 de la tarde, la policía nacional volvió a arremeter en contra de los habitantes del sector El Samán.

Esta vez, cuatro uniformados rompieron la cerca de residencias Los Cedros y cayeron a pedradas los vidrios de otros vehículos, mientras que en Las Acacias intentaron echar abajo la reja principal del edificio, haciendo uso de una mandarria, y quebraron el vidrio de la vigilancia.

En el municipio Urbaneja, el “Trancazo” empezó pasadas las 10:00 am, cuando jóvenes de la “Resistencia” cerraron la avenida Principal, a la altura del centro comercial Aventura Plaza y en la avenida Camejo Octavio, frente a residencias Morro Humboldt.

Entre tanto, los resistentes se preparaban para el combate, el cual empezó a las 2:30 de la tarde.

En varias oportunidades, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana lanzaron bombas lacrimógenas y piedras a los encapuchados, e incluso se metieron por el estacionamiento del CC Plaza Mayor para arrojar más gases.

Cuando la reyerta estaba por terminar, a eso de las 7:00 pm, la GNB lanzó piedras contra tres trabajadores de la prensa, dos de ellos de El Tiempo, que cubrían la protesta.