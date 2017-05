Joven fue herido de gravedad en protesta contra el Gobierno

J. Bermúdez / G. Guevara / M. Guariguata / M. Reyes

Zona Norte-Oeste.- Óscar Fuentes, de 21 años, resultó herido de gravedad al final de la tarde de ayer, mientras protestaba contra el Gobierno cerca del centro comercial Peñón del Faro, en Lechería.



Mientras el grupo denominado la “Resistencia” se enfrentaba con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional (GN), el muchacho fue impactado en la cabeza con un proyectil, según contaron testigos.



Algunos de los manifestantes intentaron darle primeros auxilios pero Fuentes quedó inconsciente, por lo que procedieron a trasladarlo hacia el Centro Médico Anzoátegui.



El concejal Andrés Dietrich confirmó que el joven ingresó a cerca de las 7:00 pm y minutos más tarde ya lo estaban operando. Se supo que luego de la intervención lo trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos y los médicos auguran sus recuperación.



Momentos antes de la intervención se desconocía si fue herido con una bala o una metra. Trascendió que Fuentes estaba de visita en el estado, pues reside en el extranjero.



En la protesta de Lechería también resultaron heridos de perdigón otros manifestantes, pero no de gravedad.



Balance

Más temprano, el gobernador, Nelson Moreno, informó que 116 personas han sido detenido por la Policía de Anzoátegui (Polianzoátegui) durante las protestas que se han registrado en la entidad.



El mandatario describió que el pasado miércoles fueron incautadas 31 máscaras antigases, cauchos, cohetes con clavos en las puntas, bombas molotov y , escudos, entre otros “materiales de guerra”, como los calificara.



Apuntó que esa noche fueron apresadas 17 personas en los municipio Bolívar y Sotillo, además de tres jóvenes que protestaban en Urbaneja, entre ellos un menor de edad.



Al respecto, el abogado defensor Manuel Ferreira manifestó que los cuerpos policiales “están arrestando a quienes protestan, a los que estén cerca y a quienes los miren feo”.



“Se debe también a que están asustados por la llegada de Diosdado (Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela -Psuv) a Puerto La Cruz”.



Ferreira indicó que desde este lunes tienen a más de 50 personas entre las comandancias de Polianzoátegui, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía de Sotillo (Polisotillo) y la Policía de Simón Bolívar (Polibolívar).



En ese contexto, Moreno aseguró que los efectivos han actuado de forma “impecable” y apegados a la Constitución.



Este jueves, las guarimbas empezaron desde las 6:00 de la mañana en la residencia Cortijos de Oriente, ubicada en Barcelona. El jefe regional refirió que se dirigió al lugar y que el enfrentamiento no pasó a mayores. “A las 9:30 am todo se había calmado”.



Homenaje

Ataviados con camisas de color negro y banderas en mano, estudiantes y profesores del de la Universidad de Oriente (UDO) en Anzoátegui realizaron este jueves un sentido homenaje al bachiller Augusto Puga, quien fue asesinado en la sede del núcleo del estado Bolívar tras manifestaciones antigubernamentales. El acto comenzó a las 8:00 am, en la plazoleta de la Moneda.



Tras emprender la denominada “Marcha del silencio”, los jóvenes trancaron por un lapso de cuatro horas la avenida Argimiro Gabaldón de forma parcial en ambos sentidos.



Vecinos de Los Cortijos de Oriente y la urbanización Las Aves volvieron a protestar y se enfrentaron con organismos de seguridad. Pasadas las 11:00 am hicieron una tregua, pues al parecer había un herido por perdigones. Los uniformados aprovecharon para comer galletas y naranjas, mientras que el otro bando tomaba agua.



En Píritu y Peñalver, grupos de opositores cerraron con barricadas, desde las 11:30 am de ayer, la avenida El Tejar con José Antonio Anzoátegui, por las muertes registradas en todo el país.