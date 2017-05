Opositores se plantaron en Venecia por más de 10 horas

Bermúdez / Reyes / Fernández / Salazar / Guevara

Anzoátegui.- Por al menos 10 horas y media (desde la 8:30 de la mañana hasta las 7:00 de la noche), la oposición en Anzoátegui realizó Gran Plantón en el sector Venecia, convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en rechazo al Gobierno de Nicolás Maduro.

Antes de llegar al sitio pautado, antichavistas se concentraron en varios puntos de la zona norte de la entidad pasadas las 7:00 am y luego marcharon hasta el lugar. A eso de las 8:30 am se dio inicio a la manifestación con los presentes. A las 8:50 am, llegó el grupo que estaba en el C.C Plaza Mayor. Minutos después, se presentaron varios estudiantes de la Universidad Santa María. Mientras que los de la Universidad de Orientes (UDO) se unieron al plantón a las 10:40 am. Dos horas antes, trancaron la avenida Argimiro Gabaldón (antigua vía Alterna).

Ya en el lugar, cada quien buscó la manera de pasar el rato. Algunos jugaron con cartas, unas señoras se pusieron a coser y varios jóvenes armaron su partida de fútbol. A las 11:30 am uno de los miembros del grupo “Liceístas por Anzoátegui” tomó un micrófono y dijo a los presentes que se unían a la lucha por Venezuela. “Yo no me quiero graduar y tener que irme del país“.

El alcalde de Píritu, Fabio Canache, expresó que “esto evidencia que la situación del país le preocupa hasta a los jóvenes. La mayoría de los venezolanos quieren cambio”. A las 12:00 pm los presentes entonaron el Himno Nacional. Al culminar, la mayoría de ciudadanos sacaron sus envases con alimentos para almorzar. A partir de la 1:30 pm, muchos se retiraron, pero un grupo se quedó hasta finalizar la protesta. Desde la mañana y hasta culminada la actividad fueron custodiados por funcionarios policiales.

Trancas

Después de las 2:00 pm, otros opositores trancaron la avenida Camejo Octavio, a la altura de Casa Bote. Transportistas no pudieron completar la ruta Barcelona- Puerto La Cruz por la fuerte congestión vial que hubo durante el día. Más de una personas tuvo que caminar hasta su destino.

En Anaco, militantes de la MUD, sociedad civil y estudiantes se unieron al Gran Plantón desde las 11:00 am hasta las 6:00 pm, en la avenida José Antonio Anzoátegui. Con sus banderas, pitos y algunos hasta con sillas, se apostaron a un lado de la avenida (frente a Meditotal), donde impidieron el paso de los vehículos.

En El Tigre, los opositores se ubicaron en la avenida Francisco de Miranda, en las inmediaciones de la plaza del Estudiante. Desde las 9:00 am tocaron cacerolas y mostraron pancartas con mensajes en contra del jefe de Estado. A partir del mediodía, cerraron los canales de las dos vías con ramas secas, piedras y hasta sombrillas.