Productores protestaron y cerraron vía nacional

10:47 AM Ganaderos de Aragua se apostaron en canal de la carretera que comunica a este municipio con Zaraza, para manifestar contra el gobierno nacional

Zobeida Salazar

Aragua de Barcelona.- Productores de ganado de Aragua cerraron por tres horas un canal de la carretera que comunica a este municipio con Zaraza (estado Guárico), para protestar en contra del Gobierno nacional y los múltiples problemas que los afectan y que los han obligado a bajar la producción de leche en 60%.

Son más de 500 los pequeños y medianos productores afectados por la crisis que se vive en el sector agropecuario. Todos los sondeados coinciden al decir que el gobierno del presidente Nicolás Maduro “se jacta al decir que apoya la producción nacional, cuando la realidad es que no beneficia a los trabajadores del campo y los tiene abandonados”.

Indicaron que hace unos ocho años, esa cantidad de productores generaba al menos 100 mil litros de leche diario y ahora sólo 40 mil litros, es decir, dejaron de producir 60 mil litros por día.

Por tal razón, además de cerrar la vía, ellos como una forma de manifestar su descontento contra las políticas del gobierno, repartieron más de 4.000 litros de leche a centenares de habitantes de más de cinco sectores populares de Aragua.

Señalaron que “prefieren perder un día de trabajo y no terminar perdiendo el país y sus fincas por completo, si Venezuela continúa con este gobierno”.

Los productores, entre las 9:30 am y las 11:30 am, atravesaron al menos cinco camiones cargados de leche en la vía, para donárselas a los habitantes de La Vaquera, José Gregorio Monagas, Buenos Aires, El Arroyo y otros.

También protestaron en contra de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) e invitaron a la población a participar masivamente en el plebiscito que se realizará el próximo domingo 16 de julio.

El productor Jesús de Armas indicó que una forma de protestar contra el gobierno “es donando leche a gente necesitada. Lo hacemos por el rescate del país, para crear conciencia, el pueblo tiene hambre. Nosotros queremos ser productivos, pero no tenemos el apoyo del gobierno”.

Precisó que la tienda agropecuaria no les vende insumos y por eso compran a privados y bachaqueros a precios elevados.

Quejas

El productor Freddy Guzmán dijo que son múltiples los problemas que los afectan. Entre ellos citó la pésima vialidad agrícola que dificulta la salida de la producción, más de 80% de la carretera dañada.

“En la jornada llevamos mensaje a la gente contra la ANC y la necesidad de asistir al plebiscito del domingo”.

Su compañeroJorge Reyes señaló que la inseguridad en el campo los mantiene azotados y los insumos están demasiado caros y escasos. “No podemos entregar el país, estamos en contra de la ANC.

José Moreno, otro de los afectados, indicó que no cuentan con maquinarias y la EPS Pedro Camejo tiene los tractores dañados .

Más quejas

El productor Lorenzo de Armas dijo que el gobierno no los apoya, no tie nen electricidad, agua, las vías están dañadas y la inseguridad los tiene azotados. Se han reunido infinidad de veces con el gobierno, prometen soluciones y no cumplen. La productora Carolina Silva dijo que delincuentes los tienen azotados y Polianzoategui cuenta con una patrulla.

Opiniones

El dirigente de oposición, Jorge Reyes, indicó que con la protesta los productores enviaron un mensaje al país, para que entienda que el gobierno de Maduro no apoya al sector agropecuario y por eso, al igual que los jóvenes que manifiestan en Caracas, están luchando para salvar el país.