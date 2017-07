Pacientes se quejan por falta de insumos médicos

11:04 AM El presidente del Comité de Usuarios de Freites, Francisco Landaeta, indicó que ha recibido centenares de denuncias de personas que han tenido que comprar hasta los yelcos

Zobeida Salazar

Cantaura.- En las últimas tres semanas, el Comité de Usuarios de Freites ha recibido centenares de denuncias de familiares de pacientes que se quejan por la falta de insumos y medicamentos dentro del hospital Luis Alberto Rojas de Cantaura.

El presidente de este comité, Francisco Landaeta, señaló que esas personas se ven obligadas a comprar con sus propios recursos lo que necesitan para su atención.

Indicó que han reportado que en este centro de salud no hay ni siquiera yelcos, guantes quirúrgicos, inyectadoras, medicinas como antibióticos, antipiréticos y otros.

Dijo que entre tantas denuncias, una madre de una niña de 9 años señaló que la pequeña tenía una infección y tuvo que comprar antibióticos por más de Bs 36 mil en una farmacia privada.

“Otro paciente reportó que necesitaba una cura y su esposa tuvo que comprar un par de guantes quirúrgicos en una farmacia y le costaron Bs 5 mil “.

También ha recibido quejas por la paralización de los tres ascensores del hospital, los cuales están dañados hace seis años. “Rayos X no funciona y el laboratorio trabaja a medias”.

“Familiares se quejan porque los pacientes que deben ser hospitalizados son cargados por ellos o reciben ayuda de trabajadores, para llevarlos a los cuartos ubicados en los pisos 2 y 3 ”, dijo.

Agregó que otros han reportado que el hospital no cuenta con ambulancia. “Reciben el apoyo de Protección Civil y a veces llega con retrasos. El gobierno debería asignarle uno de estos vehículos al nosocomio, así como hizo Diosdado Cabello con los hospitales de Monagas”.

“También recibimos quejas porque las operaciones electivas están paralizadas desde hace más de dos años. Los médicos se niegan a activarlas por falta de insumos y fallas en los quirófanos”.

Landaeta aseguró que constató esta realidad, durante una inspección que hizo al hospital. “Ahí hablé con algunos médicos que confirmaron las denuncias de los pacientes, no hay insumos ni medicamentos en el hospital”.

Señaló que las autoridades de Saludanz recientemente visitaron el hospital, cuando hicieron el cambio de director, prometieron resolver los problemas. “Esperemos que el nuevo director se aboque a resolverlos porque están atentan contra el derecho a la salud y a la vida”.

Reacciones

Se consultó al directivo del Colegio Médico en la zona centro, Asdrúbal González. Indicó que no se ha reunido con Landaeta, pero “es cierto lo de la falta de insumos y medicamentos en el hospital. Pero ese problema no es nuevo, data de muchos años atrás y las autoridades saben que los que llegan al nosocomio no son suficientes para la demanda ”.

Detalles

El directivo del Colegio Médico, Asdrúbal González, indicó que las au- toridades solucionaron el problema climático de dos de cuatro quirófanos. “Están frios, pero solo se están haciendo operaciones de emergencia. No se han reactivado electivas”.