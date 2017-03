Reportan aumento de 80% de casos de desnutrición en Anzoátegui

Giovanna Pellicani / Argel Fernández / María Aguilera

Barcelona.- La desnutrición severa en niños menores de dos años ha repuntado en el estado Anzoátegui, y así se ve reflejado en las áreas de emergencia de los centros asistenciales pediátricos de la entidad, donde a diario atienden a pacientes con el mismo diagnóstico.

Tal es el caso del hospital Tobías Guevara de Barcelona, donde está recluido el hijo de Osmery González.

Ella cuenta que su bebé de seis meses se encuentra en delicado estado de salud por el cuadro de gravedad, tipo III, que presenta desde hace dos semanas.

“Soy mamá soltera y tuve que comenzar a trabajar para alimentar a mis hijos. Mi madre me cuida a los seis muchachos y les da de comer lo poco que podemos conseguir”.

Reveló que una lata de leche de fórmula de 400 gramos cuesta más desde Bs 18 mil y sólo se consigue con revendedores, monto que aseguró no puede pagar.

A ello le suma la dificultad que ha tenido para conseguir antibióticos como Metronidazol y Cefalosporina. Ambos usados para atacar cuadros infecciosos degenerativos que origina la debilidad por desnutrición.

Similar situación padece Rossana, quien tiene a su bebé de siete meses recluido en el hospital Felipe Guevara Rojas de El Tigre.

“Los médicos dijeron que aumentó un sólo kilo desde el nacimiento. Le coloco una leve porción de leche al alimento”.

Alza que preocupa

La médico pediatra del servicio de Medicina III en el hospital de niños capitalino, Flor Aguiar, aseguró que los casos de desnutrición en infantes se han incrementado 80% en comparación con los meses de enero y febrero de 2016.

Otra fuente ligada al centro asistencial confirmó la información, pues aseveró que al menos tres pequeños son llevados a diario a ese nosocomio con graves cuadros de desnutrición.

Para Aguiar en el aumento de estos casos influye la dificultad que tienen algunas familias para adquirir alimentos, además de la desaparición de fórmulas lácteas del mercado.

Explicó que la mayoría de los casos que ingresan en el centro asistencial pediátrico de Barcelona provienen de núcleos familiares donde hay madres solteras o padres desempleados que no tienen acceso a los principales rubros alimenticios.

Recordó que durante el gobierno del presidente Hugo Rafael Chavéz Frías los casos de desnutrición habían descendido, por lo que atribuyó el alza a la falta de atención por parte del actual mandatario nacional.

El jefe del servicio de Emergencia Pediátrica del hospital Felipe Guevara Rojas de El Tigre, José Urbáez, reveló que al lugar han llegado niños desmayados porque sólo han ingerido agua durante días.

El especialista explicó que en estos casos, la principal causa es la imposibilidad de las madres para amamantar y que, además, no consiguen las fórmulas lácteas infantiles.

Sin embargo, la epidemióloga del hospital Angulo Rivas de Anaco, Nevia Pinto, quien indicó que actualmente no se llevan registros de desnutrición en el lugar, dijo que la sintomatología no figura como una de las principales 30 causas de morbilidad infantil en Venezuela.

Desconocimiento

El nutriólogo Roberto Arreaza consideró que la mayor cuota de responsabilidad la tienen las madres de los niños, quienes, a su parecer, desconocen los posibles alimentos sustitutos que podrían evitar una muerte infantil por desnutrición.

“Las fórmulas lácteas son el primer enemigo. Los bebés deben mantenerse con lactancia materna y luego consumir caldos de carne y pollo”.

Indicó que los cereales, sopas, cambur y leche de coco podrían ayudar a fortalecer la alimentación, y destacó que cada seis meses un niño debe ser desparasitado para que pueda asimilar lo que ingiera.

Piden ayuda

Elizabeth Chaguán, Osmery González y Luna Rodríguez hicieron un lla- mado al gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, para que visite los hospitales de niños de la entidad y verifique la escasez de alimentos e insumos que existe en esos lugares. Claman por la colaboración de los entes competentes.

Extraoficial

Se supo que en el estado Anzoátegui han fallecido 12 infantes por desnutrición en lo que va de 2017, adicional a los 52 pacientes que habrían sido atendidos en los principales centros asistenciales durante los dos meses que han transcurrido del año. La mayoría de ellos provienen de familias de bajos recursos.