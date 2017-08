Corpoelec activa mantenimientos al norte, centro y oeste del estado Anzoátegui

Nota de prensa

Puerto La Cruz.- Corpoelec tiene previsto aplicar este jueves 17 y viernes 18 de agosto mantenimiento preventivo en equipos y redes eléctricas en los municipios Pedro María Freites, Bruzual, Peñalver y Urbaneja de Anzoátegui.

Estas acciones implican la suspensión del servicio en los siguientes sectores y horarios.

Jueves, 17 de agosto



Pedro María Freites. 9:30 a.m. a 11:30 a.m. Todo el sector Viento Fresco, vía HP, HP, av. José Antonio Anzoátegui hasta entrada HP, sectores: Montañita I y II, Campo California, Campo Anson y 17 de Diciembre.

Bruzual. 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Guanapito, La Verdosa, Santa Teresa



Urbaneja. 8:00 a.m. a 12:00 m. Calle Arismendi desde la avenida Bolívar hasta la calle Tajalí en ambos sentidos, calles: Nueva Esparta, Trinidad, Madrid, Andrés Bello, Guaiquerí hasta la calle Arismendi en ambos sentidos, av. Tomas Potentini, Museo Dimitrius Demos, alcaldía de Urbaneja, Banco de Venezuela, avenidas: Bolívar, Paseo Colón oeste hasta los Almendrones y sectores de la av. Principal de Lechería.



Viernes, 18 de agosto



Peñalver. 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Casco Central, Las Mercedes y Campo Lindo



Corpoelec invita a sus usuarios y usuarias a tomar las previsiones del caso.