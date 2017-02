Ejecutarán mantenimiento mayor al sistema eléctrico de Anzoátegui los días 14 y 15 de febrero

Nota de Prensa

Anzoátegui.- Corpoelec realizará los días martes 14 y miércoles 15 de los corrientes, trabajos de carácter preventivo que originarán interrupciones programas de servicio en horario y sectores de los siguientes municipios.

Martes 14

*Zona Oeste: 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Municipios Bruzual, Carvajal, Peñalver, Píritu, San Juan de Capistrano y Juan Manuel Cajigal José Gregorio Monagas. 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Mapire y sectores aledaños. Anaco. 9:00 a.m. a 1:00 p.m. La Florida, La Floresta, Araguaney, 17 de Diciembre, Santiago Mariño, El Progreso y comunidad Alí Primera.

*Simón Bolívar: 7:00 a.m. a 11:00 a.m. Avenida Argimiro Gabaldón, entre el estadio de Guamachito y La Fuente de Los Pájaros, en ambos sentidos; centro comercial y urbanización El Tamarindo, calle principal de la zona industrial Mesones, desde Mack Venezolana de Oriente hasta la entrada de El Moriche. Barrios Mesones, El Cardonal, La Ponderosa, La Carpa y Valle de La Carpa, en Barcelona.

Miércoles 15

Anaco: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Las Colinas I y II, José Félix Rivas, Ocaña, Francisco de Miranda, 1 de Mayo, Bolivariano, Villa Anzoátegui, Vista Alegre A, sector el 7 y poblaciones aledañas. Simón Rodríguez. 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Barrio Oficina I, Virgen del Valle, Las Delicias, El Canal, La Esperanza y avenida España. Diego Bautista

Urbaneja: 7:00 a.m. a 11:00 a.m. Calles: Arismendi, desde la intersección con Marisela hasta Playa Lido; Doña Bárbara, sector Rómulo Gallegos, carreras 3 a la 6 del casco viejo de Lechería; playa Los Canales, Cerro El Morro y Hotel Punta Palma.

Corpoelec ofrece disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar, y ratifica su disposición de continuar las mejoras que optimicen el servicio, tal como requiere y amerita el pueblo de Venezuela.