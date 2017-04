Ocho sectores de Anaco estuvieron “secos” durante Semana Santa

01:33 PM Mirna de Bolívar, habitante de El Bolivariano, dice que paga hasta Bs 850 por llenar un tambor, lo que le resulta duro porque su esposo no tiene trabajo y ella gana poco

María Alejandra Aguilera

Anaco.- Vecinos de los sectores Francisco de Miranda, Chacaíto, El Palmar de Oriente, Nuevo Amanecer, Los Olivos, Ocana, El Bolivariano y Vista Alegre A reportaron fallas en el suministro de agua potable por tuberías, y advirtieron que estas se agravaron durante los días de asueto por la Semana Santa .

Gerson Bermúdez, habitante de Francisco de Miranda, indicó que desde hace más de 20 días han tenido problemas con el suministro del líquido.

Dijo que ha tenido que cancelar 650 bolívares a los cisterneros por llenar un tambor.

“No salimos a ningún lado en Semana Santa porque no tenemos plata, y entonces decidimos llenar un tanque de cemento que tenemos en el patio para que los muchachos se divirtieran e hicimos una vaca entre toda la familia y eso salió en 22 mil bolívares.

Mirna de Bolívar , quien reside en el sector El Bolivariano, expresó que cancela hasta Bs 850 para que le llenen un tambor, lo que le resulta muy duro porque su situación es complicada ya que su esposo no tiene trabajo y ella no gana tanto como manicurista y masajista.

“Yo necesito agua para poder atender a mis clientes, si no tengo agua , no puedo lavarlos ni tener las normas de higiene correctas con los implementos que utilizo”.

Agregó que semanalmente desembolsa hasta Bs 12 mil en la compra del líquido, y por eso no ve ganancia a su negocio.

De buena y mala calidad

Un cisternero, que prefirió identificarse solo como ”Jesús” explicó que los precios del agua potable varían según el llenadero. En el precio se toma en cuenta la distancia entre el sitio de origen y de destino y la calidad del agua potable, dijo.

” No todos los llenaderos son buenos. Muchos tienen agua sucia o salobre, por supuesto que no vale igual el agua si es de mala calidad. La distancia de los sectores igual influye”.

Agregó que durante Semana Santa se vieron obligados a incrementar los costos por el estado de los llenaderos. “En algunos el flujo del líquido está poquitico. Pasamos hasta dos horas tratando de cargar un tanque”.

Los vecinos hicieron un llamado al gobierno local para que busque una solución inmediata a este problema.

A criterio

“Si es cerca y las calles están buenas, cobramos Bs 500 por tam- bor, aunque el precio queda al criterio del vendedor”, dijo el cisternero identificado como Jesús. Señaló que actualmente sólo dos llenaderos tienen agua limpia y de buena calidad. Uno de ellos es el de Los Pilones en Anaco.