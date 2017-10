Sin agua por tubería quedó el hospital general de El Tigre

Argel Fernández

El Tigre.- Ayer en la sala de partos del hospital general Felipe Guevara Rojas de El Tigre no había ni una gota de agua.



El aseo general fue restringido y el mal olor proveniente de los baños impregnó el pasillo. “Limpiaron con un poquito de vinagre”, comentó un trabajador del área.



¿La causa? Desde hace una semana se produjo una falla en el sistema de distribución del preciado líquido, debido a que se quemó la bomba electrosumergible del pozo que surte toda la planta física.



El secretario general del Colegio de Médicos, Fernando Guevara, explicó que al parecer hubo un problema con el mantenimiento en el equipo y ello generó la avería.



Indicó que toda la institución está afectada pero con supremacía las áreas de emergencia, entre esas los quirófanos, retén de niños y sala de parto.



“En esos departamentos se necesita agua corriente para que el personal médico se lave las manos o para asear a los pacientes”.



Guevara señaló que los servicios se surten de agua envasada en pipotes, pero hasta eso falla porque el suministro de los camiones cisternas no se hace con regularidad.



Sumado a la escasez de agua, el dirigente gremial acotó que las calderas se dañaron y no funcionan con la rapidez que ameritan de la esterilización del materia de lencería y del instrumental médico.



“Tenemos que buscar apoyo en los hospitales cercanos (Cantaura, Cruz Roja y San Tomé) y en las clínicas privadas”.



Dijo que también se terminaron los antirrelajantes musculares que son indispensables para la preparación quirúrgica de los pacientes.



En vista de la carencia del servicio, explicó que tendrán que remitir a los pacientes al hospital Luis Razetti.



El caso lo planteó ayer Guervara, como jefe del Banco de Sangre; el jefe de Quirófano, José Malaver, y el de Traumatología, Aníbal Gamboa.



Crisis en sala de parto



Ayer, en la sala de parto no encontraban la forma de trabajar por la escasez de agua.



Personal de salud comentó que los baños colapsaron, no podían asear las camillas ni los pisos porque no había ni almacenada en el tambor.



“Algunos familiares buscan agua en baldes en una toma que consiguieron por los lados de la morgue”, dijo un médico residente. El problema se extendió durante el fin de semana y en parte del día de ayer por falla de los camiones cisternas.



En los pisos de hospitalización el ambiente es crítico. Janeth Cagua, madre de un niño de 10 años recluído en el tercer piso de Pediatría, dijo que no pueden ni usar las pocetas.