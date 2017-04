Vecinos cerraron vía en Aragua de Barcelona para exigir agua

María Alejandra Aguilera

Anaco.- Vecinos del sector Dividives del municipio Aragua de Barcelona cerraron ayer, por cuatro horas, la carretera nacional que los comunica con Anaco y Zaraza, para protestar por fallas en la distribución de agua potable.

Trancaron el paso desde las 4:00 de la madrugada hasta las 10:30 de la mañana y solicitaron la presencia del alcalde de la localidad, Oswaldo García.

Los manifestantes colocaron cavas y sillas para impedir el tránsito de vehículos y exigir soluciones por parte del Ejecutivo municipal.

Denunciaron que desde hace más de 60 días están padeciendo por la falta de agua, y las cisternas del gobierno local “se perdieron”.

Quejas

Alkerlin Cumana, residente del sector, expresó que “en los últimos dos meses nos vieron cara de camellos, si no cerramos la vía, nos morimos de sed. Es la única manera de llamar la atención”.

La mujer agregó que los camiones cisternas adscritos al ayuntamiento no visitan la comunidad desde febrero.

“Trajeron agua en Carnaval para que no reclamáramos nada. Desde esa vez no los hemos visto más”, manifestó. La vecina recordó que los cisterneros deben distribuirles el líquido potable cada 15 días.

Marisol Álvarez, madre de dos lactantes, también se quejó por la sequía. Contó que sus pequeños “pasan trabajo” por las fallas en el servicio hidrológico.

Los habitantes del sector Dividives se apoyan unos a otros intercambiándose tobos con agua.

Ana Pérez, otra de las afectadas, expresó que “se me están enfermando mis muchachos por beber agua de la laguna, los animales hacen sus necesidades allí. No podemos hacer nada. El alcalde Oswaldo García no va a responder por las pérdidas, si les pasa algo malo a mis muchachos no me los va a devolver”.

Soluciones

Aproximadamente a las 5:50 am, al sitio llegó una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se comprometió a buscar solución al problema bajo la condición de que restablecieran el paso.

Después de un breve diálogo, los vecinos retiraron las barricadas y se reactivó el tránsito de vehículos.

Una hora más tarde, los residentes reanudaron la tranca en vista de todavía no recibían el líquido.

La situación se tornó tensa cuando varios choferes intentaran, a la fuerza, seguir su marcha acompañados de una patrulla del Centro de Coordinación Policial de Mcgregor.

Los manifestantes se negaron a dejar pasar a los uniformados y se originó una acalorada discusión.

A las 10: 30 am, dos camiones privados y una cisterna de la alcaldía aragüeña empezaron a surtir a la comunidad

Ningún representante del gobierno municipal se hizo presente en el sitio de la manifestación vecinal.

Los residentes de Dividives no descartaron continuar las acciones de calle, si persiste la sequía.