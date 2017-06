San Mateo tiene más de 12 meses sin entidad bancaria

M. Aguilera

Anaco.- “Debo gastar hasta Bs 15 mil en taxi y pasaje, eso es un desembolso extra que podría ahorrarme si el banco no se hubiese ido de San Mateo”.



Así se expresó Nexi Ortega, una enfermera jubilada de Barquisimeto, estado Lara, residenciada en San Mateo desde hace ocho años.



La mujer debe viajar a Barcelona a retirar una pensión que le deposita uno de sus tres hijos mensualmente.



“Mi hijo me deposita. Me ayuda con los gastos de la casa, pero aquí se paga casi todo con efectivo, pues son muy pocos los productos que puedes pagar con tarjeta de débito. Eso es un problema para mi”.



Esta realidad no es nueva. En febrero de 2016 (hace 15 meses) la sede del Banco Caroní, única entidad bancaria del municipio Libertad, cerró sus puertas indefinidamente.



Aunque oficialmente se desconocen las razones por las que el banco decidió quitar la sede de la capital de la jurisdicción del eje centro, se presume que el hampa haya sido uno de los principales motivos.



La institución financiera fue asaltada no menos de 10 veces entre 2012, 2013 y 2014.



Quejas



José Ruiz es propietario de una venta ambulante de huevos, en la avenida Principal de San Mateo. El comerciante informal indicó que debe viajar para Anaco a depositar semanalmente el dinero de sus ventas y cancelar el pago a los distribuidores.



“No es justo que tengamos que ir a otra ciudad para hacer un depósito. Eso es un atraso enorme para los que trabajamos aquí, a diario”.



Ruiz indicó que aunque tiene carro propio “el trote” al que semanalmente lo somete le ha traído consecuencias económicas. “Ir para Anaco es más gasolina y gasto más los cauchos. Sin contar que eso es como un viaje y el carro se desgasta”.



Otro habitante que se quejó fue Jesús Rodríguez. Este productor vende queso en las afueras del municipio y constantemente viaja a Barcelona a realizar transacciones bancarias de sus compradores.



“A los clientes fijos ya los estoy manejando con transferencia y trato de mantener el efectivo al límite. No puedo estar viajando todos los días para ir al banco”.



La comerciante Isabel Bolívar indicó que la ausencia del banco ha generado un “monopolio” en los establecimientos asiáticos.



“Los chinos son los menos interesados que reabran el banco, pues cobran porcentaje por efectivo. Eso es tremendo negocio para ellos y los prejudicados somos nosotros”.



Gestión



Luis Guanique, presidente de la Comisión de Contraloría del municipio Libertad, calificó como “grave” la situación en la localidad por la ausencia de una sede bancaria.



Indicó que constantemente “oye quejas de personas que viajan a Puerto La Cruz, Barcelona o Anaco para realizar sus operaciones bancarias”.



“Es triste que un municipio trabajador y productivo como Libertad esté marginado sin ninguna representación de las entidades bancarias de nuestro país”.



El edil expresó que poco después del cierre del Banco Caroní en San Mateo, personalmente realizó una solicitud ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) en Caracas, pero hasta ahora no han recibido respuesta formal.



“Se hizo la petición para que cualquier entidad bancaria que tuviese la disponibilidad se instalara en el municipio, pero hasta ahora no ha habido una reacción oficial, de ningún tipo”, agregó el funcionario.



Guanique añadió que un nuevo llamado de atención fue interpuesto ante la Sudeban, en diciembre del año pasado y todavía esperan la resolución.



“Esperamos una respuesta positiva de las entidades bancarias de este país. Libertad tiene más de 13 mil habitantes, por lo cual es necesaria la instalación de una institución financiera para nosotros”.



Hasta Bs 15 mil puede gastar un cliente para trasladarse hasta Anaco, Sotillo o Bolívar, a fin de realizar transacciones bancarias. Este costo lo representa el pasaje desde San Mateo hasta el municipio destino y el transporte urbano que lo lleva hasta la entidad bancaria.