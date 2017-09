Murió ama de casa tras cenar con yuca amarga en El Tigre

Argel Fernández

El Tigre.- Un ama de casa falleció la madrugada de este lunes en el hospital de El Tigre por un supuesto cuadro de intoxicación generado por la ingesta de yuca amarga, según reveló el registro médico.

Saray María García, de 28 años, consumió el tubérculo para la cena a eso de las 8:30 de la noche del domingo, pero a la hora comenzó a presentar vómitos, convulsiones y malestar abdominal.

De acuerdo con la versión de los familiares, la mujer fue trasladada hasta el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Campo Oficina y luego al hospital Guevara Rojas, donde expiró cerca de la medianoche.

Por el mismo caso también fue recluida su progenitora, de nombre Sara Encarnación García, de 72 años, quien respondió al tratamiento y está en proceso de recuperación.

Yelitza Perales, cuñada de la víctima, contó que la familia compró el tubérculo a un camionero que pasó al final de la tarde del domingo por el frente de la residencia, ubicada en la calle Héctor Villegas, en el sector Casco Viejo.

La raíz la pelaron y sancocharon para cenar unas 15 personas, entre esas dos niños de 4 y 6 años, hijos de la fallecida.

Perales comentó que notó que parte de la yuca estaba blanca y otra amarillenta, lo que le llamó la atención y prefirió no comerla.

Eso hace presumir que el camionero vendió dos clases de yuca, pues no todas las personas que la consumieron padecieron los síntomas de intoxicación.

Nancy Salazar García, también cuñada de Saray, contó que la mujer ingresó con vida al hospital. “Botaba espuma por la boca, los médicos hicieron todo el esfuerzo para atenderla, pero no había medicamentos”, relató.

Dijo que salieron a comprar los remedios y no los consiguieron, debido a que las farmacias estaban cerradas y la que estaba de turno no los tenían en existencia. “Hasta los guantes tuvimos que comprar porque en el hospital no los tenían”.

Refirió que tampoco consiguieron una ambulancia para trasladarla hasta el hospital Luis Razetti, en Barcelona.

Investigación

Los familiares esperaban que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), subdelegación El Tigre, abriera las averiguaciones y ordenara practicar la autopsia de ley.

Nancy Salazar contó que Saray García era oriunda de El Tigre y estudió hasta el 4to año de bachillerato. Luego contrajo matrimonio y procreó tres hijos, el último hace unos cuatro meses.

Por ese parto, contó, la mujer se vio complicada con preeclampsia.

Con ese caso suman cuatro las personas fallecidas intoxicadas por la ingesta de yuca amarga en lo que va del año 2017 en la zona sur.

Otras 11 han resultado afectadas. Entre eso está el caso que ocurrió el 13 de agosto cuando un padre y sus dos hijos consumieron el tubérculo, que había comprado en el mercado municipal de El Tigre.