Cuatro puentes de Anzoátegui colapsarán si no se sustituyen

Miruska Reyes

Barcelona.- Cuatro puentes ubicados en el estado Anzoátegui corren el riesgo de colapsar si no son recontruidos o sustituidos. Estudios realizados por el Colegio de Ingenieros del estado Anzoátegui (Cianz), lo han advertido en reiteradas oportunidades.

El ingeniero Freddy López, presidente del gremio en la entidad, indicó que la mayoría de los viaductos datan de hace más de 50 años y pese a ello no ha existido una política orientada a su mantenimiento, reacondicionamiento o eliminación.

En la lista de emergencia, según señaló López, se encuentra en primer lugar el puente de Clarines.

“Este presenta hundimiento y deterioro en las juntas de dilatación y en cualquier momento cede, pues ya ha presentado deslizamientos”.

A su juicio, en el caso de que este pasadizo vial lo recomendable sería construir una estructura nueva para así evitar hechos como el ocurrido en octubre de 2013, cuando el puente de Boca de Uchire colapsó.

A la lista de pasarelas en riesgo se suman el puente Gómez, ubicado a la altura de la alcabala Los Potocos, que atraviesa el río Tascabaña (Freites) y el viaducto Magnolia localizado a 21 kilómetros de El Tigre, Según López, estas pasarelas presentan fallas en las juntas y “cero” limpieza en las bases.

“Los puentes anualmente, antes de la temporada de lluvia, deben ser saneados. Es decir, se debe recoger la basura que se acumula en los ríos sobre los cuales fueron instalados; cortar el monte, pues si no cuando caigan los aguaceros estos arrastrarán todos los desechos que van a acumularse en las bases y con el tiempo esto causa su deterioro”.

Paños de emergencia

El ingeniero cuestionó que en el estado Anzoátegui, como a nivel nacional, no se trabaje para prevenir el derrumbe de puentes.



A su criterio, el Ejecutivo y sus ministerios sólo actúan bajo emergencia, cuando no quedan opciones. “Si ocurre algo, actúan, de resto no. Se ocupan de colocar paños de emergencia”.



Señaló que otra causa de posibles colapsos es que las plataformas existentes ya cumplieron su vida útil y eso, unido al creciente flujo vehicular avizora graves peligros.

“Las estructuras están fatigadas porque no es el mismo peso el de las gandolas de ahora que las de antes”, puntualizó.

Recalcó que observación y evaluación constante de los daños que presentan los puentes puede evitar futuros accidentes.

Recursos

En contraparte, el gobernador Nelson Moreno declaró recientemente que en atención a una inspección de los puentes que se hace en el país por parte del Ejecutivo nacional, se ha previsto una inversión de Bs 4 millones para la restauración y culminación de tres obras puntuales en el estado como lo son el puente de Santa Rosa, el de Pozuelos y el distribuidor de Cantaura.

Destacó que los recursos fueron otorgados a finales del año pasado por el Ministerio de Obras Públicas y Pdvsa.

“Pese a que son las obras que llevan mayor atención hasta el momento, ya tenemos un plan preparado para otras estructuras”. Aunque no las citó, precisó que se invertirán Bs 2 millones 500 mil para culminar la carretera de la Costanera.