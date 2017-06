Sigue subiendo el precio de las verduras

Valentina Lasaracina

Puerto La Cruz.- Jhonny Castellano, vendedor de verduras en el mercado municipal de Puerto La Cruz, se quejó del aumento descontrolado de estos alimentos por parte de los mayoristas.



Puso como ejemplo el ocumo chino, que al mayor subió a 1.500 bolívares y por eso prefirió no adquirirlo porque “nadie querría comprarlo a Bs 2.000 ”.





Aseguró que los camioneros ponen el precio que les da la gana y culpan al Gobierno por esto. La yuca llegó a Bs 1.500 el kilo, mientras que la auyama pasó de Bs 200 a Bs 600 y en algunos lugares la venden a Bs 1.000. “No hay control de precios. Poco a poco nos están acabando”.













José Ramón Avilez, dueño de un puesto de verduras, aseguró que la solución a esto es que congelen los precios, pues los mayoristas los adulteran para su conveniencia

“Últimamente da miedo cosechar. Mientras uno siembra, otro se lo roba”, manifestó el expendedor.





Aumento de carne



Juan Acuña, carnicero del mercado porteño, aseguró que la carne sube todas las semanas, pero en estos días se ha mantenido igual, aunque a su juicio los precios “son exagerados”.





“El mayorista no tiene consideración con el pueblo, no tienen misericordia”.





Otro expendedor del rubro. Rafael Callejo, afirmó que el kilogramo de la carne de res está en 14.000 bolívares, pero quizás el precio sea incrementado a partir de la semana próxima.

“El aumento desmedido es por culpa de los mayoristas”. Aseveró que sus ventas han bajado en 80% “porque muy pocas personas tienen para comprar”.

