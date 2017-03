Comerciantes niegan venta de huevos en Bs 500

03:03 PM Comerciantes del mercado municipal de Puerto La Cruz aseguraron no saber nada sobre la especie según la cual el huevo por unidad cuesta 500 bolívares

Angélica Marín

Puerto La Cruz.- Comerciantes del mercado municipal de Puerto La Cruz aseguraron no saber nada sobre la especie según la cual el huevo por unidad cuesta 500 bolívares.

Ingrid Marrubo, quien vende el producto en la calle Venezuela, manifestó que desconoce si en algún establecimiento del recinto porteño están expendiéndolo a ese precio.

“Aquí siempre es más barato, porque en las bodegas se encuentra en 400 bolívares” dijo.

Destacó que el costo del huevo detallado es de 350 bolívares. Informó que este subió hace más de dos semanas debido al aumento de la caja, la cual adquiere en 106 mil bolívares.

Yogdali Buriel señaló que en el lugar muy poco se encuentra el rubro por unidad, y al igual que en la mayoría de los locales del expendio, ella lo tiene en Bs 350.

Indicó que cuando se vende detallado es para no perder la mercancía, pues muchas veces en el cartón vienen varios huevos rotos y por eso ofrecen sólo los que están buenos para no perderlos.

Resaltó que el precio actual del cartón de postura de gallina se halla en Bs. 9.300 y el medio en Bs. 4.600, aunque todo depende de los mayoristas.

Hasta el momento, la comercialización del alimento detallado no está en 500 bolívares como se rumoraba.

En varios negocios del municipio Sotillo todavía se consigue igual que en el mercado.

En algunas bodegas y quioscos de Puerto la Cruz se oferta el huevo por unidad entre 380 y 400 bolívares, y en otros sitios no ya no hay. Los consumidores no han dejado de quejarse por los precios.