Continúa odisea para comprar bombonas de gas

01:14 PM En el sector capitalino Boyacá III no se consigue el producto y han tenido que recorrer varios puntos de la zona norte para encontrarlo, refirieron compradores

Giovanna Pellicani

Las Garzas.- Largas colas se observaron el día de ayer en el llenadero de gas doméstico ubicado en el sector Las Garzas de Barcelona, donde atendieron a más de 500 personas en el transcurso de la mañana.



“Llegué a las 6:00 am y esperé cuatro horas mientras llenaban el cilindro y me lo entregaban”.



Fueron palabras del Luis Márquez, uno de los que acudió al lugar a la espera de conseguir el combustible.



Contó que en el sector capitalino Boyacá III no se consigue el producto y ha tenido que recorrer varios puntos de la zona norte para encontrarlo.



Reinaldo Velásquez denunció que en el sector Calle Nueva de Barcelona venden el gas doméstico a Bs 2.000. Comentó que en Guamachito cobran hasta Bs 3.000 por el cilindro pequeño.



Ayer pagaron Bs 500 por la bombona pequeña en el sector Las Garzas.



Algunos aseguraron que las colas en el punto de distribución de la avenida Argimiro Gabaldón, en Barcelona, son interminables.