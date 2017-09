Más de Bs 2 millones cuestan los cuatro cauchos de un carro

12:38 PM Asesor de la comercializadora Goodyear, Héctor Delgado indicó que muchas empresas están trabajando con dólares no preferenciales porque Dicom no les adjudica lo “suficiente”

Alejandra Maigua

Zona norte.- Para los choferes de la zona norte de Anzoátegui la compra de los cuatro cauchos de sus carros se ha convertido en una tarea “casi imposible de cumplir”, debido a sus altos costos de estos.

En tiendas ubicadas en la avenida Municipal de Puerto La Cruz, muchos conductores se sorprenden al consultar los precios de los neumáticos.

En la Goodyear, la lista de costos les da la bienvenida a los compradores. Allí precisan el modelo, marca, tamaño y valor.

Una de las llantas más económicas es de la marca General de rin número 13. Su precio es de 516 mil 786 bolívares.

Una de mayor dimensión (rin 16), de la misma fábrica, está por el orden de Bs 1 millón 836 mil.

Pedro Zabala, quien desde hace más de 13 años presta servicio de taxi, aseguró que “los cauchos son los que más se gastan con este trabajo”.

El conductor, que caminaba por las calles de Puerto La Cruz en busca de un “precio accesible”, contó que paró su vehículo hace más de tres meses porque no ha tenido dinero para adquirir los tres neumáticos que le hacen falta.

“El taxi era mi única fuente de entrada y si lo tengo estacionado, ¿cómo encuentro el dinero para adquirir los cauchos?”, mencionó.

Zabala indicó que por los altos precios optará por comprarlos usados. “ Pero el problema de esos cauchos es que no tienen garantía”, dijo.

Luis Machado, aunque no trabaja como taxista, está en una situación similar. “Tengo casi cinco meses reuniendo para comprar los cuatro cauchos y no he podido pagarlos. Con esta situación terminaré vendiendo el carro”, expresó.

Bajaron las ventas

El gerente de la distribuidora Pirelli, Felipe Martínez, atribuyó el aumento de los precios a los costos a los que están importando los productos.

“Nos toca traer cauchos ecuatorianos y esos son los costos con los que vienen. Nosotros sólo le ganamos el 30% establecido por la ley”, aseguró.

El asesor comercial de la Goodyear, Héctor Delgado, señaló que en la tienda optarán por colocar un cartel a los cauchos para mostrar el precio y la fecha en que se adquirieron.

“Lo colocaremos así para que la gente sepa que nosotros no aumentamos hasta que tengamos un nuevo inventario”, explicó.

Delgado criticó que las empresas caucheras no se beneficien “lo suficiente” con las subastas realizadas por el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercad (Dicom) para el otorgamiento de dólares preferenciales .

Los comercios se ven obligados a adquirir la moneda extranjera en el mercado paralelo.