Defensor del Pueblo en Anzoátegui se reunió con estudiantes de la UDO

Giovanna Pellicani

Puerto La Cruz.- Estudiantes del Núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO) se reunieron con el Defensor del Pueblo para denunciar el desvalijamiento del recinto, ocurrido durante el período vacacional.

La bachiller María Hernández indicó que el próximo 25 de septiembre se inicia el semestre y la universidad aún no está en condiciones de comenzar.

“Estamos dispuestos a ver clases parados, pero no queremos que al llegar nos digan que no pueden iniciar las actividades porque no hay pupitres ni luz en Ingeniería”.

Acotó que en lo que va de año se han contabilizado 60 hurtos y las autoridades no han hecho nada al respecto.

Las instalaciones fueron inspeccionadas por el Defensor del Pueblo, Rafael Vegas, quien aseguró que van a instalar una mesa de negociación para citar a los entes competentes que puedan atender las necesidades del alumnado.