UDO y USM no tienen fecha para retomar clases

09:48 AM En los próximos días se realizarán reuniones en las que se definirán las acciones a tomar a corto plazo

Dayana Figueroa

Barcelona.- A mediados del pasado mes de mayo, las instituciones de educación superior de la zona norte decidieron suspender y flexibilizar sus actividades ante las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde abril en la entidad y luego de dos meses, no tienen fecha para retomar las clases.

En la Universidad de Oriente (UDO) las autoridades decidieron eliminar los exámenes finales, las evaluaciones en aquellas asignaturas donde no esté presente 80% de los estudiantes inscritos y no considerar la inasistencia como motivo para la pérdida del curso a fin de respetar el derecho de los alumnos que decidieran protestar, así como de aquellos que no pudieran asistir a esta casa de estudio por los cierres de vía.

Se supo que en los próximos días se realizarán un Consejo Universitario para definir la situación del semestre. Uno de los planteamientos que se maneja es que se reprograme y sea retomado en octubre.

La Universidad Santa María (USM) también flexibilizó sus normas académicas y se espera que, por mutuo acuerdo entre el alma máter y los bachilleres se decida darle curso a los contenidos programáticos.

“Estamos esperando que los estudiantes se pongan de acuerdo y decidan junto con las autoridades iniciar las actividades. Desde hoy (ayer) los profesores están asistiendo a la universidad”, explicó una trabajadora de la institución.

En Consejo Universitario de fecha 13 de junio, la USM manifestó su disposición de extender cuantas semanas sean necesarias los calendarios a fin de garantizar la calidad académica.