Chavismo y oposición llaman a participar en las regionales

José Luis Carrillo

Caracas.- Con actos y recorridos en cada uno de los 23 estados del país, en los cuales hicieron un llamado a la participación, el chavismo y la oposición comenzaron ayer la campaña con miras a los comicios de gobernadores a realizarse el 15 de octubre (15-O).

A través de su página web, el Consejo Nacional Electoral (CNE), informó oficialmente el arranque de la campaña, la cual culminará el 12 de octubre. La contienda se regirá por la normativa publicada en la Gaceta Oficial 865, que indica que la difusión de la propaganda solo podrá ser contratada por candidatos y partidos políticos.

La misma establece que por televisión se podrán difundir mensajes por un máximo de tres minutos diarios, no acumulables, en periódicos cada candidato podrá disponer de media página para los diarios de tamaño estándar y de una página en los tabloides.

El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, acompañó al candidato Ismael García, en Aragua, en recorridos por varias poblaciones donde insistió en la necesidad de sufragar para lograr los objetivos políticos.

“Hoy arranca la campaña para ganar las gobernaciones y una vez más defender el voto como arma del hombre libre”, publicó Florido.

“Que nadie se quede sin votar y así luchar en todos los tableros: el internacional, el de la calle y el del voto”, enfatizó.

A su vez, el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, declaró que el pueblo pasará factura al Gobierno en los comicios del 15-O. Aseguró que su campaña consistirá en hacer recorridos por las poblaciones de la entidad.

“Ahora es cuando hay corazón, alma y espíritu para luchar por nuestro país. Haremos casa por casa y realizaremos una avalancha de trabajo para escuchar al pueblo y darles esperanza porque nosotros no estamos aquí solo para ganar votos sino para promover conciencia”, expresó Ocariz.

Servicios

Paralelamente, en el Complejo Ferial de Barquisimeto, estado Lara, la abanderada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Carmen Meléndez, abogó por el rescate de servicios, entre ellos el de la salud.

“Vamos a trabajar y participar juntos para que llegue el agua a la casa, para que nuestros abuelos puedan ir a un hospital y consigan su medicina, que sean bien atendidos, recuperar los hospitales, ambulatorios. He ido parroquia por parroquia y he visto el estado en que se encuentran los ambulatorios y hospitales que pertenecen a la gobernación y como siempre la excusa es “la culpa es del Presidente”. Yo no daré excusas de ese tipo”, aseguró la candidata.