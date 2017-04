Marcano: No han llegado los recursos para jubilados

03:57 PM El secretario general de gobierno, Lisandro Marcano, informó que no han honrado estos compromisos debido a que no han llegado los recursos

Grisnel Guevara

Barcelona.- La mañana de ayer, los jubilados dependientes de la Gobernación trancaron, por segunda vez en la semana, la avenida Miranda de Barcelona, frente a la sede del Ejecutivo regional, para reclamar por el incumplimiento de pagos pendientes desde el año pasado.

La manifestante Clara Montenegro explicó que exigen la cancelación de la deuda del 2016, la homologación del salario y de la cestaticket con los aumentos anunciados por el presidente Nicolás Maduro, el pago de las pólizas de los seguros Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM) y funerario.

El secretario general de gobierno, Lisandro Marcano, informó que no han honrado estos compromisos debido a que no han llegado los recursos. Señaló que este mes es probable que los obtengan, pero no dio seguridad porque “eso depende del Ejecutivo nacional”.

Virgilio Heredia, miembro de la Asociación de Educadores Jubilados, afirmó que el Gobierno nacional ha creado un “gran problema” a los jubilados y a la Gobernación por aprobar los incrementos sin tener los recursos para pagar.