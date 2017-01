Robaron dos colegios en Sotillo

10:30 AM Por décima vez en menos de seis meses, el hampa hizo de las suyas en la Escuela Bolivariana Luis Beltrán Martínez, ubicada en la urbanización Gulf de Puerto La Cruz

M. Reyes / E. Gómez

Puerto La Cruz.- Sólo 19 días han transcurrido de 2017, y las denuncias por robos en los recintos educativos de la entidad no se han hecho esperar.



Según una maestra del centro educativo, quien no reveló su nombre por seguridad, la madrugada de este jueves malhechores ingresaron por el techo de la institución y se robaron una computadora y varias Canaimitas.



“El departamento de computación era la única área a la que no se habían metido, pues las demás se volvieron sopita”.



Otra institución que fue visitada por los “amigos de lo ajeno” fue la Escuela Básica Bolivariana (EBB) Carrasposo, ubicada en la zona rural del municipio Sotillo.

Sin violentar la puerta y la ventana de la cocina, el hampa dejó sin un día de comida a los 112 niños que reciben clases allí.