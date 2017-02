Sindicatos: Gobernación no ha cumplido ninguno de los acuerdos

02:42 PM Dirigentes de organizaciones sindicales adscritas al Ejecutivo del estado Anzoátegui aseguran que el mandatario regional no ha materializado las promesas referentes a pagos

Jesús Bermúdez

Barcelona.- Pese a que a finales de enero el gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, firmó un acta convenio con representantes de 17 sindicatos de empleados públicos, se comprometió con ellos a dar respuestas sobre varias inquietudes, aún no ha cumplido ninguno de los acuerdos.

Así lo aseguró el presidente del gremio Unión Regional de Empleados Públicos de la entidad (Urepanz), José Hurtado, quien señaló que esta situación les preocupa porque está finalizando febrero y “aún no se ha manifestado el Gobierno”.

Una de las principales quejas tiene que ver con la cancelación de la deuda de 2016, correspondiente a los intereses que se generaron por cada uno de los aumentos salariales decretados por el presidente Nicolás Maduro durante el año pasado.

“Además nos deben el ajuste del 50% del sueldo. El gobernador había dicho que nos pagarían esto cuando llegara el crédito adicional de parte de la Presidencia, pero no vemos que el Ejecutivo regional haga presión para que lleguen los recursos. Si no hay dinero para los trabajadores no deben invertir en el Carnaval”.

Hurtado agregó que tampoco han recibido respuesta sobre el transporte que les asignarían para trasladar a empleados, no los han incluido en operativos de venta de alimentos, aún no se ha instalado la comisión para discutir la nueva convención colectiva y tampoco se han hecho las gestiones para incorporar a un representante sindical en la directiva del Fondo de Salud.

Aunado a eso, Carmen Yolanda Hernández, vocera de Jubilados en Acción, dijo que en la Clínica de los Trabajadores no les están prestando la atención necesaria. “Siempre nos remiten a otros centros”.