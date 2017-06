Familias fueron desalojadas de edificio porteño

Jesús Bermúdez

Puerto La Cruz.- Desde las 3:30 de la tarde de ayer, algunas familias decidieron invadir la Torre La Construcción, ubicada en la avenida Municipal de Puerto La Cruz, tras asegurar que tienen “varios” años a la espera de que el Gobierno les asigne una vivienda propia.



Según contó Milagros Brito, tomaron las instalaciones porque están cansados de vivir alquilados o “arrimados” con parientes.



Los ocupantes ilegales sólo pudieron permanecer allí hasta cerca de las 7:00 pm, pues desde las 5:00 de la tarde, uniformados de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Sotillo (Polisotillo), junto con representantes de la Defensoría, acudieron al lugar para desalojarlos.



“Nosotros habíamos puesto unos candados para quedarnos aquí. También colocamos pancartas a favor del Presidente para que todos sepan que somos chavistas y estamos con el Gobierno. Sólo estamos exigiendo casas dignas. Eso no les importó a los guardias y rompieron nuestras pancartas y nos sacaron. Hasta nos dijeron que ellos no creen en (Nicolás) Maduro ni en la Constituyente”, expresó la mujer.



Ante la presencia de los organismos de seguridad, las familias tuvieron que agarrar sus maletas y retirarse del edificio.



Argelis Hernández indicó que el lunes acudirán a la Gobernación del estado Anzoátegui para exigir que les otorguen viviendas. “Sólo queremos respuestas, no somos invasores”.