Héctor Rodríguez: el Psuv debe ir más a la calle

Argel Fernández

San José de Guanipa.- El vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (Psuv) para los estados Anzoátegui y Miranda, Héctor Rodríguez, dijo que esa organización política tiene que ir más a la calle.

“No podemos ser un partido aéreo, que no acompañe a la gente en las cosas cotidianas, tiene que ser un partido que se planifique más”.

Parte de esos planteamientos fueron hechos por Rodríguez durante una asamblea realizada con la militancia roja en la sede del partido de Gobierno en Guanipa.

En su mensaje, que duró unas tres horas ante una concentración de casi 400 personas, el dirigente hizo un análisis de cada una de la estructuras de trabajo del Psuv en ese municipio.

En la actividad estuvo acompañado de miembros de la dirección política regional y municipal, así como de los alcaldes de la zona sur.

Hizo énfasis en que la militancia y todas las instancias internas deberían unir fuerzas, enamorar a las mayorías y organizarse para “hacer realidad el proyecto de Bolívar y Chávez”.

“Hemos hecho un balance comisión por comisión de la agenda del partido (...) Nuestro reto no es sólo ganar”.

Anunció que las evaluaciones continuarán en todos los municipios de la región.

Críticas

El también diputado a la Asamblea Nacional (AN) y jefe del Bloque de la Patria, criticó a sus colegas opositores por haber declarado el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro. “Ni los mismos opositores creen en eso, me parece una ridiculez, se necesita que esa dirigencia sea responsable”.

Expresó que no se puede negar que el presidente está ahí. “Si no les gusta es otro debate, pero no digan que abandonó el cargo”.