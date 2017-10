Istúriz: debemos desplegar la maquinaria hasta el domingo

10:24 AM Durante el cierre de campaña en Guanta, el candidato por el Gran Polo Patriótico a la Gobernación de Anzoátegui instó a la militancia a trabajar unida para lograr el triunfo

José Camacho/ Jesús Bermúdez/ Grisnel Guevara/ Dayana Figueroa

Zona norte.- “Ya gozaron, ya brincaron, ahora vamos a reflexionar... Amigo, para la cámara porque si no no me entienden”. Así comenzó su discurso de cierre de campaña en el municipio Guanta el candidato a la Gobernación de Anzoátegui por el Gran Polo Patriótico, Aristóbulo Istúriz.

Tras la algarabía y los discursos optimistas del director de la Alcaldía de Guanta, Marcelo Galvis; la constituyente por el municipio portuario, Herminia García; el alcalde barcelonés Guillermo Martínez y el mandatario guanteño Jhonnatan Marín, el candidato pesuvista invitó a todos los presentes a la reflexión.

“Ya yo no hago más propaganda, ahora hay que desplegar la maquinaria desde hoy y hasta el final de las elecciones porque si no trabajamos juntos, perdemos. Las victorias se construyen y aquí en Guanta tenemos 20 batallas que ganar que son los 20 centros electorales del municipio. Antes de las 10:00 de la mañana debemos votar todos para concentrarnos en la movilización de los votantes”.

Militancia contactada

Más temprano, Istúriz realizó una asamblea con los jefes de los comandos 1x10 del municipio Sotillo en el gimnasio Luis Ramos del complejo polideportivo Simón Bolívar.

En la actividad informó que lograron cargar 54 mil 400 1x10, lo que significa que podrían llegar a contabilizar 544 mil votos a su favor.

Instó a los responsables de los 1x10 de Sotillo y el resto de los municipios a hacer auditorías de estas listas para evitar que existan nombres falsos. “El que miente, está traicionando a (Hugo) Chávez”.

Mientras se hacian los actos de Istúriz, usuarios del transporte público de la zona norte pasaban las de Caín para tomar una unidad colectiva que los llevara a su destino.

Denunciaron que desde que arrancó la campaña electoral, se agravó la escasez de transporte.

El conductor Maikel Cordero confirmó que la mayoría de los buses estaban alquilados para los actos del cierre de campaña de los distintos candidatos a gobernadores.