Protestas y marchas coparon la escena ayer en Anzoátegui

09:15 AM Desde la mañana de ayer, vecinos del conjunto residencial El Cortijo de Oriente, en Barcelona, salieron de sus casas para rechazar la situación del país y la represión

José Camacho / Yeraldyn Vargas

Zona norte.- Vecinos, estudiantes y sectores políticos se unieron ayer miércoles para protagonizar otra jornada de reclamos y marchas en Anzoátegui.

Al despuntar el sol (5:30 am), habitantes del conjunto residencial El Cortijo de Oriente, en Barcelona, levantaron su voz de protesta con el cierre de los portones de la urbanización para rechazar la situación del país y exigir al gobernador Nelson Moreno el cese de la represión hacia el lugar.

“Acá en El Cortijo no hay terroristas. No trancamos la vía pública, exigimos al gobernador que cese la represión hacia el conjunto”, indicó una vecina que no se identificó por temor a represalias.

Residentes refirieron que durante la protesta se llevaron detenida a una pareja e indicaron que mantendrían el reclamo hasta su liberación.

En la tarde, la MUD convocó una concentración y recorrido por las calles del sector 29 de Marzo de Barcelona.

La diputada nacional Oneida Guaipe anunció que las actividades de la oposición irán a las zonas populares.

Pedido estudiantil

En la pasarela de Boyacá II, estudiantes del Politécnico Santiago Mariño cerraron ambos canales de la Av. Intercomunal en contra del juicio militar que se le hizo a su compañero Óscar Arévalo y su traslado a la cárcel de La Pica en Monagas.

Alumnos de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (Ugma) trancaron parte de la avenida Cajigal en rechazo a la Asamblea Constituyente, y para denunciar el presunto acoso de funcionarios del Sebin y Polianzoátegui que rondan el lugar para grabarlos.

Allí, la acción de calle terminó con un intercambio de piedras y bombas lacrimógenas entre civiles y uniformados. Fue a las 6:00 pm cuando abrieron el paso.

En Anaco, realizaron un plantón de 12 horas, (7:00 am a 7:00 pm) para protestar contra el Gobierno. El dirigente juvenil Miguel Lugo señaló que van a hacer cumplir el artículo 5° de la Constitución, a través del cual se declaran en rebeldía.