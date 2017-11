US inscribió a dirigente de VP para las municipales

Jesús Bermúdez

Barcelona.- El partido Unidad Soberana (US) hizo la presentación oficial de Manuel Martínez, quien es militante de Voluntad Popular, como su candidato para la elección del alcalde en Barcelona,



Iván López, vocero de US, explicó que en asambleas se acordó la postulación de Martínez por ser un cara nueva y haberse criado en la urbanización Tronconal III.



“La sociedad quiere cuadros nuevos y Manuel se ha declarado hijo de Tronconal. El pueblo no podrá decir que votó por un bando u otro porque no había más opciones, aquí está Manuel Martínez, quien recorrerá los barrios”.



El aspirante también contará con el apoyo de la estructura regional de Puente.



“Calle y votos, no podemos descuidar espacios”, dijo Martínez. Sobre la posición de VP, dijo que “me quito la camisa del partido y me pongo la del pueblo”.