Abuelos rompieron barreras policiales y llegaron a tribunales

Barcelona.- Ayer se llevó a cabo en Anzoátegui la “Marcha de los abuelos” convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para manifestar en contra del presidente Nicolás Maduro y su llamado a una Constituyente Comunal.

La concentración fue en la Casa del Abuelo, en Barcelona, y desde tempranas horas de la mañana, como era de esperarse, varios ciudadanos de la tercera edad respondieron al llamado de la coalición opositora para unirse a la protesta.

En el lugar también había estudiantes y dirigentes políticos, entre ellos, el alcalde de Urbaneja, Gustavo Marcano; la diputada nacional Oneida Guaipe, el concejal Gabriel Silva y el secretario ejecutivo de la MUD en la entidad, Antonio Ricóveri.

A eso de las 11:00 am se inició la marcha por la avenida Fuerzas Armadas y en ese momento se dijo que el destino final sería la Defensoría del Pueblo. La caminata avanzó a un ritmo más lento que las anteriores, pero no por falta de energía de los abuelos, pues desde que comenzaron a trasladarse por la arteria vial no pararon de gritar consignas en rechazo al Gobierno nacional.

Tras conocerse que los tres jóvenes detenidos en la sede de la Guardia Nacional serían presentados en tribunales, la marcha se dirigió el Palacio de Justicia, por lo que cruzaron en la avenida Miranda.

A las 11:50 am, cerca de la avenida 5 de Julio, se encontraron con un cordón policial. Ante esto, algunos dirigentes de la MUD intentaron mediar con los oficiales para que permitieran el paso.

Mientras eso ocurría, los “viejitos” comenzaron a gritar “Sí se puede” y avanzaron sin importar la presencia de los efectivos de seguridad.

Sin embargo, fueron frenados nuevamente por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes con sus escudos realizaron un cordón a escasos metros de la sede tribunalicia.

Allí, los dirigentes y otras personas solicitaron que fuera abierto el paso, pero los policías se negaron y esto causó molestia en los abuelos, quienes a fuerza de empujones irrumpieron el segundo cordón de seguridad y llegaron al Palacio de Justicia. En el sitio cantaron el Himno Nacional y gritaron “Fuera Maduro” y “Abuelos unidos, jamás serán vencidos”. Además exigieron la libertad de los jóvenes detenidos. Algunos tenían pancartas que decían: “Medicinas ya” y “Quiero que mis nietos vivan en democracia”.

La jubilada Mercedes García dijo que “ya basta de que tengamos que hacer cola para comer y que no consigamos medicinas. Quiero que mis nietos vivan en un país libre”. Mientras que Rafael Calvo expresó que quería una Venezuela donde haya bienestar. A las 12:30 pm se retiraron luego de colocar una bandera de Venezuela al revés en señal de luto por los fallecidos en manifestaciones.

Caos

El gobernador Nelson Moreno alertó que líderes nacionales de la oposición están presionando, a través de las redes sociales, a dirigentes de Anzoátegui para que llamen a generar caos en la entidad. “Exhortamos a la oposición a hacer manifestaciones pacíficas”.

Advirtió que si algún dirigente nacional viene al estado, será vigilado y seguido por los organismos de seguridad para prevenir hechos violentos. “Si se prestan para el caos, vamos a cerrar las vías marítimas y terrestres para capturarlos”.

Agregó que en las protestas han apresado a unas 200 personas y sólo seis han quedado privadas de libertad. Dijo que el jueves en la noche detuvieron a tres jóvenes que trancaban la avenida Principal de El Paraíso en Puerto La Cruz.

Moreno invitó a los representantes de las universidades Santa María, de Oriente y Gran Mariscal de Ayacucho a una reunión el martes para prevenir actos violentos desde las casas de estudios.