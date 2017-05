En Clínica de Lechería exigieron medicinas y pago de aumentos

10:51 AM Trabajadores del recinto asistencial de Urbaneja protestaron ayer para denunciar que hacen falta insumos médico-quirúrgicos así como fármacos para atender a las personas

Miruska Reyes

Lechería.- Para exigir mejoras salariales e insumos médicos, este miércoles un grupo de trabajadores de la Clínica Municipal de Lechería protestó en la entrada del recinto y se mantuvo de “brazos caídos” durante el día.



Lesbia Chávez, vocera de los manifestantes, indicó que el nosocomio está en “alerta” porque no cuentan con antibióticos, hipertensivos, antialérgicos ni demás fármacos para asistir a quienes allí acuden.



Aseguró que no dejan de atender a los pacientes, pero advirtió que sin medicinas es poco lo que el personal médico puede hacer.



Juan Miguel González, otro empleado de la clínica, denunció que tampoco reciben los aumentos salariales decretados por el Ejecutivo nacional. Señaló que apenas perciben 27 mil bolívares de sueldo.



Mencionó que a la Alcaldía de Urbaneja “no le bajan los recursos porque es opositora”.



Los manifestantes exhortaron al presidente Nicolás Maduro, al gobernador de Anzoátegui, Nelson Moreno y al primer mandatario de Lechería, Gustavo Marcano, a establecer acuerdos que garanticen beneficios al personal de la clínica.



El director del centro asistencial morreño, Omar Olivo, manifestó que se sienten “de manos atadas” ante situación .

Responsabilizó al Gobierno nacional de las deudas que se mantiene con los empleados. “El alcalde Marcano ha hecho lo posible por honrar los salarios, pero el Presidente no baja los recursos necesarios”, adujo.