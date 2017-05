Pacientes y médicos del Razetti clamaron una vez más por insumos

09:15 AM Cansados de carencias en el principal centro hospitalario del estado, personal de ese centro asistencial y familiares de enfermos tomaron ayer la instalaciones

Miruska Reyes

Barcelona.- La falta de insumos médicos y fármacos sigue siendo uno de los principales problemas del hospital Luis Razetti de Barcelona.

Por ello, cansados de esta situación, un grupo de pacientes y médicos residentes tomó ayer las instalaciones, pues aseguran que el recinto sólo cuenta con los antibióticos Gentamicina y Pronapen.

Ana Aguilera, vecina de Cantaura, relató que desde hace ocho días tiene un familiar recluido en el hospital universitario y que “han tenido que correr con todos los gastos porque el centro no cuenta ni con guantes para los especialistas”.

Igual situación padece la oriunda de Anaco Yanetzi Herrera. La mujer señaló que está “decepcionada” del gobierno regional porque no se ocupa de las carencias del sector salud.

“No hay Rayos X, no hay servicio de laboratorio, no hay antibióticos y, además, no les garantizan la comida a los pacientes”, dijo Herrera.

Trifulca

En medio de estas declaraciones, el jefe de despacho del gobernador Nelson Moreno, Argimiro Aponte, se acercó a los manifestantes y alegó que el ente ha destinado más de mil millones de bolívares para “dar solución a las carencias hospitalarias en el estado y cuanto antes responderán a la situación del Razetti”.

Pacientes y médicos rechazaron esas afirmaciones e iniciaron una “guerra de voces” gritándole a Aponte: “Mentiroso”, “aquí no envías nada”, “tenemos que comprar los antibióticos y hasta los yelcos”.

Ante estos reclamos, Aponte respondió que se creó una comisión para inspeccionar cada área del nosocomio y en un “corto plazo solucionarán las fallas”.