Alcaldía de Bolívar alertó que vertedero podría colapsar

10:00 AM

Jesús Bermúdez

Barcelona.- El director de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar, Zelim Avendaño, advirtió que el vertedero de Cerro de Piedra podría colapsar en los próximos días si no se cumple con el proceso de disposición final de los desechos.



Aseguró que, desde el 15 de octubre hasta la fecha, el lugar no cuenta, ni con autoridades ni maquinarias para hacer las maniobras.



“Nosotros nos encargamos de recoger la basura, pero la gobernación debe asumir la disposición final. En el plan especial de la alcaldía se han recogido 4 mil toneladas de desperdicios, las cuales fueron llevadas a Cerro de Piedra, pero nadie ha ordenado la disposición final. Recomendamos a (Antonio) Barreto Sira que asuma su responsabilidad”.



Dijo que los camiones contratados por el ayuntamiento, a veces, pasan hasta cuatro horas en dejar la basura en el vertedero porque no hay espacio para transitar.



“Esto se ha convertido en una anarquía porque como no hay administración, los camiones botan la basura donde consideran y no suben a las terrazas del vertedero donde se hace la disposición final”, expresó.



Avendaño invitó al gobernador a trabajar de manera conjunta con la alcaldía de Barcelona en beneficio de los habitantes de la entidad.

“La basura es un tema de alcaldías y gobernación. No queremos que se vea como confrontación política”, dijo.