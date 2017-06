Choferes cobran sobreprecio durante manifestaciones

Dayana Figueroa / Miruska Reyes

Puerto La Cruz.- Usuarios de las distintas líneas de transporte que operan en la zona norte del estado Anzoátegui se quejaron del mal servicio que prestan los choferes y colectores durante las protestas antigubernamentales, que se desarrollan en la entidad desde hace dos meses.

Denunciaron el cobro de sobreprecio en las tarifas cuando hay cierres totales o parciales de vías, así como en los llamados plantones.

Aracely Jiménez, usuaria de la línea Transintron, que cubre la ruta Puerto La Cruz-Tronconal III, señaló que algunos autobuseros cobran hasta Bs 300 si hay cola por las manifestaciones.

“A veces la vía ni siquiera está cerrada, pero los choferes igual cobran lo que les da la gana con la excusa de que hay cola. Al pasajero no le queda de otra que pagar”.

El cobro excesivo del pasaje también se da en la Línea Upaca, la cual opera entre Barcelona y Puerto La Cruz, según el usuario Simón Peñaloza, quien indicó que ha pagado hasta Bs 400 para llegar a su destino.

Señaló, además, que los transportistas optan por no cubrir la ruta completa, para devolverse y cargar con nuevos pasajeros.

“Lo que hacen es bajar a los pasajeros en la tranca diciendo que no van a seguir prestando el servicio y luego, cuando superan la protesta, siguen trabajando para volver a cobrar el pasaje”.

A pie

El Gran Plantón convocado para este lunes por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y que se desarrolló en varias entidades del país, limitó el servicio del transporte público en la zona norte de Anzoátegui, lo que obligó a muchos a caminar por las principales arterias.

Este fue el caso de Diana Ruiz, habitante de Barcelona, quien se quejó porque salió de su casa a las 7:00 am para estar “temprano” en su trabajo en Puerto La Cruz, pero los autobuses sólo llegaban hasta el puente del hospital Razetti y se devolvían.

“Entiendo la protesta porque el país se viene abajo, pero personas como yo, que comemos de lo que percibimos a diario, no podemos darnos el lujo de parar ni un día porque si no, no llevo nada a la casa. Me tocó caminar hasta Molorca, pues el tránsito estuvo medio restringido”.

Quien también expresó su malestar fue el vecino del barrio Las Charas de Puerto La Cruz, Julio Jaramillo. “Uno lleva el pasaje limitado porque todo está caro y con las trancas tengo que pagar más de lo habitual porque de lo contrario no llego a mi trabajo”.

Los usuarios también denunciaron que taxistas y mototaxis elevaron sus tarifas hasta mil bolívares por encima del precio regular por el cierre de vías.