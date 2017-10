Cinco horas de cola hicieron abuelos por su pensión

Dayana Figueroa

Puerto La Cruz.- Armados con sombrillas, bancos plegables y cartones, adultos mayores amanecieron en las afueras de las oficinas de las entidades bancarias de Puerto La Cruz para cobrar la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

José Medina llegó al Banco Fondo Común de la calle Honduras de Sotillo a las 4:30 am y ya había una larga fila de abuelos esperando que la oficina abriera. A las 7:30 am se empezó a prestar el servicio, no obstante, a las 10: 30 am aún no le había tocado su turno.

“Todavía tengo como a 100 personas por delante. Normalmente a esta hora ya he pasado, pero hoy (ayer) hay más gente que de costumbre. Hubo gente que durmió aquí”.

Melania Cedeño, quien hacía la cola en la misma entidad, contó que a primeras horas del día dos abuelos se descompensaron por la larga espera y tuvieron que ser llevados a un centro de salud.

Rosa Bermúdez salió a las 11:00 am con su pago del banco Bicentenario de la avenida Municipal. Manifestó que desde las 3:30 am había hecho la cola.

“Esperé siete horas, pero valió la pena porque había suficiente dinero y pagaron los Bs 177 mil completos. El mes pasado tuve que venir cuatro veces para sacar todo”, señaló.

Armando Astudillo cobró en la oficina del Banco de Venezuela de la calle Libertad. Sostuvo que hizo la cola desde las 5:00 am y logró retirar todo su pago a las 9:00 am.