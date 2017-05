Falleció joven que fue baleado por presunto delincuente

10:46 AM Según funcionarios policiales de esa zona, Marlón Gil, de 20 años, estaba desempleado, era un muchacho sano y no tenía problemas.

Eleida Briceño

Barcelona.- Marlón Gil, de 20 años, quien había resultado herido de bala la madrugada de este lunes por un presunto delincuente, falleció ayer en el hospital César Rodríguez, ubicado en el sector Guaraguao de Puerto La Cruz.



Freddy José Aguilarte Trías (39), alias “matasapo”, es señalado en el homicidio de Gil. Supuestamente lo baleó porque el joven se opuso a que lo robara en la calle Principal de Valle Lindo, en Boca de Uchire.



El jefe de Polianzoátegui, comisario Antonio Briceño, dijo que los oficiales del Centro de Coordinación Policial (CCP) acudieron al lugar, pero fueron recibidos a tiros por “matasapo”, quien resultó abatido por los funcionarios.



Pocos detalles

No se conocieron más detalles del asesinato de Gil porque no se pudo contactar a sus familiares.



En la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) le observaron un disparo de escopeta en la espalda.