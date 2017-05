Murió ama de casa atacada por su marido con un arma blanca

11:40 AM Damaris Josefina Hernández, de 36 años, no superó las graves lesiones que le ocasionó su marido Luis Manuel Hernández (44) con un cabo de hacha, la mañana del pasado lunes

Eleida Briceño

Barcelona.- El ama de casa que resultó gravemente lesionada tras ser atacada con el cabo de una hacha por su esposo, la mañana del pasado lunes, falleció la madrugada de ayer en el hospital universitario Luis Razetti de Barcelona.



La víctima fue identificada como Damaris Josefina Hernández, de 36 años. La vida se le fue a las 3:30 am.



Según allegados a la pareja, Luis Manuel Hernández (44) atacó a su mujer en un arrebato de rabia y celos.



Supuestamente, el hombre se resistía a perder a su esposa, quien le había puesto fin a la relación hacía tres meses por los constantes maltratos a los que la sometía.



Dijeron que el pasado sábado 13, Hernández se vino de Caripe, estado Monagas, de donde era oriundo, pero como tenía una orden de alejamiento de la casa desde hacía dos meses no pudo entrar.



Tragedia

Un hermano de Damaris, quien pidió reservar su identidad, señaló que su pariente se fue la madrugada del domingo para la residencia de su mamá huyendo de Hernández porque estaba agresivo.



Contó que el ama de casa regresó a su vivienda, en el sector porteño Valle Lindo, la mañana del lunes, pero a la 1:30 pm fue sorprendida por el padre de sus hijos, quien además de golpearla la agredió con una hacha.



El hombre, al ver a su mujer sin conocimiento y sangrando, pensó que la había matado y se quitó la vida colgándose de un mecate.



Damaris Josefina trabajaba como conserje en un edificio de Puerto La Cruz y Hernández era taxista. En 18 años de relación procrearon tres hijos, el mayor es un adolescente de 16. Los familiares están dolidos por lo sucedido.



Amigos de la familia que se hallaban en la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en Tronconal III, comentaron que no entendían por qué Hernández había actuado así contra su mujer porque hacían una buena pareja.



Los patólogos le observaron heridas múltiples profundas en el cuerpo y cabeza ocasionadas con un objeto contundente.